Waren private Feiern Auslöser für den Corona-Ausbruch?

Die gute: „Nach jetzigem Stand hat kein Kind einer Kontaktperson eine Kindestagestätte oder Schule besucht“, informierte Bürgermeister Georg Moenikes im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch sonst geht die Stadt bislang davon aus, dass der Ausbruch relativ gut zu kontrollieren ist. Der Grund: Der infizierte Personen-Kreis, maßgeblich Leiharbeiter aus Bulgarien, sei nur wenig „angekoppelt“ an die Stadtgesellschaft und bleibe auch außerhalb der Arbeit unter sich.

Ausmaß weiterhin unklar

Die schlechte: Die Infizierten-Zahlen sind weiter gestiegen, und keiner kann so recht abschätzen, was noch folgt. Der Kreis Steinfurt hat laut Moenikes den Corona-Krisenstab aufgrund des Geschehens bei Allfrisch um 25 Mitarbeiter aufgestockt. Am Donnerstag hat der Kreis die Produktion der Putenzerlegung unter die Lupe genommen und sich ein Bild von den Unterkünften der Leiharbeiter gemacht.

Die Unterkunfts-Bedingungen sind nach der Einschätzung von Georg Moenikes „besser als damals an der Taubenstraße“, aber dennoch unübersichtlich. Wohnungen sind über das Stadtgebiet verteilt, es gebe aber auch Sammelunterkunft-ähnliche Häuser, in denen etliche Arbeiter untergebracht sind – wie am Grevener Damm.

Massentests sollen Gewissheit bringen

Für Klarheit sollen Massentests sorgen. Alle 300 Allfrisch-Mitarbeiter und rund 200 Kontaktpersonen aus dem Umfeld der Leiharbeiter werden am Freitag und noch einmal am Dienstag im Rahmen eines so genannten Flächenabstrichs vom Kreis Steinfurt getestet. Die bisherigen Untersuchungen, die den Ausbruch zutage gefördert hatten, waren eine freiwillige Maßnahme von Allfrisch, erläutert der Bürgermeister. Die jetzigen Tests würde der Kreis Steinfurt anordnen „und auch bezahlen“.

Wie es zu dem Ausbruch kam, sei noch nicht endgültig geklärt. Laut Georg Moenikes gibt es aber eindeutige Anzeichen, dass der Ursprung wie bei dem Ausbruch in Hamm in privaten Massenzusammenkünften zu suchen ist. „Nach jetzigen Erkenntnissen haben etliche der infizierten Leiharbeiter von Allfrisch eine bulgarische Groß-Hochzeit und eine Groß-Beerdigung besucht“, informiert der Emsdettener Bürgermeister.

Video in Kooperation mit dem WDR: