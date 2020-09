Das Gericht sah es in dem Indizienprozess als erwiesen an, dass der Mann den neuen Partner seiner Frau in dessen Wohnung mit zehn Messerstichen tötete, als dieser schlief. Anschließend habe er Feuer gelegt, um die Spuren zu vernichten. Dabei habe er in Kauf genommen, weitere Menschen zu töten.

Eifersucht und Rache seien das Motiv gewesen. Die Verteidigerin hatte Freispruch beantragt. Das Gericht hätte gefundene Fasern anders bewerten müssen, sagte sie. Darum kündigte sie an, dass ihr Mandant Revision einlegen werde.