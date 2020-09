90 Stellplätze für die Klinik

Autos stehen längst schon auf dem Grundstück. Ein Schild weist darauf hin, dass es sich in Privatbesitz befindet. Nur, einen Bebauungsplan für die Fläche westlich des alten Bahnhofs gibt es nicht. Noch nicht. Der Planungsausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die entsprechenden Weichen gestellt.

Die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans – dort ist das Areal noch als gewerbliche Baufläche ausgewiesen – ist kein Problem. Und der entsprechende Bebauungsplan wird für eine „Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Private Parkfläche“ aufgestellt. So weit die Theorie.

In der Praxis ist es so, dass am Ende des Parkstreifens am alten Bahnhof – wo nur gebührenpflichtige Stellplätze angeboten werden – kleine Schilder stehen und das annähernd quadratische Areal als Privatgrundstück ausweisen. Eigentümer ist die Klinik Tecklenburger Land. Der mangelt es direkt am Gebäude an der erforderlichen Zahl für Mitarbeitende, Patienten und Besucher.

Die Parkplätze direkt am alten Bahnhof sind – da bewirtschaftet – für die Klinik keine Lösung. Mit der Überplanung der Klinikfläche in Verlängerung des Parkstreifens ist es aber auch nicht getan. Die gesamte Parkplatzsituation in der Stadt kommt in diesem Zusammenhang auf den Prüfstand.

Insbesondere die Realisierung des Projekts „Hotel Burggraf“ wird den Druck erhöhen. „Dadurch“, so Stefan Lehmann vom Planungsbüro Tovar, „fallen 53 Parkplätze weg. Die ohnehin angespannte Parkplatzversorgung in Tecklenburg wird dadurch noch verschärft“, redet er nicht um den heißen Brei herum.

Mit der Schaffung des klinikeigenen Parkplatzes mit 90 Stellplätzen soll der Druck von den bewirtschafteten Plätzen am Bahnhof genommen werden. „Auf die ist die Stadt zwingend angewiesen“, stellt der Planer fest. Ein Parkkonzept für Tecklenburg hält er für unverzichtbar. Dabei, so steht in seiner Stellungnahme, kommt dem Parkstreifen am alten Bahnhof eine eminente Bedeutung zu: Von dort könnte bei touristischen Großveranstaltungen ein Shuttle-Service die Besucher in die Stadt bringen.

Beim Gelände im Besitz der Klinik sind keine großen Aufwendungen erforderlich. Im Süden, zur Bahnstrecke hin, soll ein fünf Meter breiter Pflanzstreifen angelegt werden. Auf der Nordseite wird durch die Umwidmung der alte Laubholzbewuchs auf der Hanglage – ein Teil zählt zu einem schutzwürdigen Biotop – nicht tangiert.

Auf dem Parkplatz soll je zehn Parkplätze ein hochstämmiger Laubbaum gesetzt werden. Für den vorgesehenen Gehölzstreifen am westlichen und östlichen Rand sollen ebenfalls heimische Pflanzen verwendet werden. Als Bäume kämen Feldahorn, Hainbuche und Vogelkirsche in Frage, für den Gehölzstreifen Hasel, Weißdorn, Schlehe, Gemeine Hundsrose oder Hecken-Rose.

Also alles in Butter? Nicht ganz. Bei der öffentlichen Auslegung haben zwei Anlieger Bedenken und Anregungen zu Protokoll gegeben. Mit einem von ihnen gibt es eine juristische Auseinandersetzung. „Eine vom Verwaltungsgericht vorgeschlagene gütliche Einigung hat der Anlieger ausgeschlagen“, berichtet Bernd Pieper. Gleichwohl sieht der Leiter des Fachbereichs Bauen, Planen, Umwelt die Verwaltung auf dem richtigen Weg.

Den Einwand des Anliegers, die Erschließung des Grundstück erfolge über sein Gelände, sieht Bernd Pieper als nicht gegeben an. Am 4. Oktober 1962 sei ein Vertrag über die öffentliche Erschließung der Fläche unterzeichnet worden. Im Jahr darauf habe die Stadt Geld für Kanalisation und Straßenbau in den Etat eingestellt – für eine Erschließung bis zum Grundstück, für das jetzt ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll..