Die Laurentiusschule wird ab sofort geschlossen. Hinsichtlich der Corona-Infektionen an der Laurentiusschule sind am Sonntag Testergebnisse eingegangen, wonach zwei weitere Kinder mit dem Coronavirus infiziert sind. Da das Infektionsgeschehen nicht auf einzelne Klassen oder Jahrgänge begrenzt ist, hat das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf in Abstimmung mit der Stadt Warendorf entschieden, dass die Schule bis voraussichtlich (einschließlich) Mittwoch, 7. Oktober komplett geschlossen wird. Das gilt für beide Standorte der Schule. Auch eine Notbetreuung kann nicht angeboten werden.

Alle Kinder sowie das gesamte Personal der Schule gelten als Kontaktpersonen der Kategorie I, müssen sich in Quarantäne begeben und werden durch das Gesundheitsamt getestet werden. Der Ablauf der Testung wird dort Anfang kommender Woche festgelegt. Die Betroffenen werden dazu noch gesondert informiert.