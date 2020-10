Gewagt, gehofft, verzockt - zwei Glücksspielsüchtige berichten

In Münster haben Spieler im Jahr 2019 rund 11,9 Millionen Euro in Glücksspielautomaten verloren. Das geht aus Zahlen hervor, die der Arbeitskreis gegen Spielsucht in dieser Woche in Unna veröffentlicht hat. Demnach gibt es 399 Geldspielgeräte – 302 in Spielhallen, 97 in der Gastronomie.

In Rheine verloren Spieler 5,5 Millionen Euro, in Steinfurt 2,8 Millionen. Was für die einen ein Zeitvertreib ist, ist für andere eine Sucht. 2018 galten in Deutschland 180 000 Menschen als spielsüchtig, weitere 326 000 als gefährdet. (gap)