Noch an der Unfallstelle verstarb bei einem Unfall am Samstagabend (3. Oktober) ein 40-jähriger Sendener, teilt die Polizei mit. Ein 41-jähriger Coesfelder war mit vier weiteren erwachsenen Fahrzeuginsassen aus Richtung Senden kommend in Richtung Nottuln-Appelhülsen unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der Fahrzeugführer rechtsseitig auf den Grünstreifen, kam dadurch ins Schlingern, verlor die Gewalt über sein Fahrzeug und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Zwei Personen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Drei weitere Personen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Bis in den frühen Sonntagmorgen war die Landstraße 844 zwischen Senden und Appelhülsen voll gesperrt. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Feuerwehr Nottuln gegen 22 Uhr.