Der Münsterland-Moment im Bild

Mit dem Fahrrad auf einem Patt an der Ems. Mit einem Pils im Biergarten am Aasee. Mit der Kutsche auf dem Land. Mit den Kindern im Tierpark: Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie man einen Münsterland-Moment, oder besser: DEN Münsterland-Moment gestalten kann. Wie sieht er für unsere Leserinnen und Leser aus? Das möchten wir wissen – und laden zusammen mit Münsterland e.V., Münster Marketing und der Initiative Starke Innenstadt zum großen Fotowettbewerb ein.

„ Dein MünsterLand Moment “ heißt die aktuelle Kampagne der drei Marketing-Partner. Und so heißt auch eine Broschüre, mit der sie für Urlaub im Münsterland werben. Die Zeit ist gut dafür: Weil die Corona-Pandemie vielen die Reisepläne in die weite Welt durchkreuzt hat, besinnen sich immer mehr Urlaubsreife auf nahe gelegene Ziele. Deshalb wendet sich #deinmünsterlandmoment nicht nur an Auswärtige, sondern eben auch an Münsterländer, die die vielen Möglichkeiten der eigenen Region vielleicht noch nicht ausgereizt haben.

Die schönsten Picknickplätze im Münsterland 1/8 Herbstzauber inmitten einer bunten Blätterpracht erwartet die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel beim Picknick im Kreislehrgarten in Steinfurt. Umgeben von einer blühenden Pflanzenvielfalt laden idyllische Plätze, Bänke und der Kubus, ein quadratischer Unterstand, zur kulinarischen Auszeit ein. Und für alle ohne selbst mitgebrachter Proviant gibt es werktags einen Obstverkauf. Zudem lässt sich der Besuch gut mit einem Abstecher in die nicht weit entfernte Burgsteinfurter Altstadt verknüpfen. Foto: Romana Dombrowski

Gummistiefel angezogen, Fernglas in die Hand und auf geht‘s mit dem gefüllten Picknickkorb in die Rieselfelder vor den Toren Münsters. Diese bieten ein wunderbares Herbsterlebnis mit spannenden Einblicken in die artenreiche Vogelwelt. Picknickerinnen und Picknicker können dort die Zugvögel beobachten und sich den Wind um die Nase wehen lassen. Foto: Romana Dombrowski

Der perfekte Picknickplatz während einer herbstlichen Wanderung ist die Bruder-Klaus-Kapelle in den Baumbergen bei Havixbeck. Umgeben von Wald und Wiesen lädt die Kapelle auf Bänken und einer gemütlichen Waldliege zu Ruhe und Rast ein und bietet im vorderen Bereich Schutz dank eines Unterstands. Von der neu installierten Waldliege aus gibt es einen herrlichen Ausblick in die Münsterländer Parklandschaft. Foto: Romana Dombrowski

Eine besondere Auszeit verspricht auch ein Ausflug zum Klatenberg in Telgte mit der Wacholderheide. Mit einem schönen Rundblick über die Heidelandschaft lässt sich das Picknick auf der höchsten Dünenkuppe besonders gut genießen. Tipp: Ab dem 3. Oktober ziehen dort die Schafe ein, die vor Ort die wertvolle Kulturlandschaft erhalten. Foto: Romana Dombrowski

Picknicken zwischen Gemälden? Das geht in Gescher in der Kunsthalle Hense. Wer sich beim Stadtmarketing Gescher einen köstlich gepackten Picknickkorb eines lokalen Cafés bestellt, darf das Picknick exklusiv in der Kunsthalle genießen. Foto: Romana Dombrowski

Einen spannenden Platz für ein gemütliches Picknick bietet auch der Allwetterzoo Münster. Dort kann man mit leckerem Essen, an vielen tollen Plätzen die Aussicht auf Tiger, Affe & Co genießen. Foto: WN

Darüber hinaus hat das Münsterland noch viele weitere stimmungsvolle Herbst-Picknickplätze zu bieten. Alle Plätze auf einen Blick: Allwetterzoo Münster, Sentruper Str. 315, 48161 Münster

Bruder-Klaus-Kapelle, Lasbeck 43, 48329 Havixbeck

Kreislehrgarten Steinfurt, Wemhöferstiege 33, 48565 Steinfurt

Kulturgut Haus Nottbeck, Landrat-Predeick-Allee 1, 59302 Oelde-Stromberg

Kunsthalle Hense, Armlandstraße 20, 48712 Gescher

Naturschutzgebiet Ichterloh, Altefelds Holz 1, 59394 Nordkirchen

Niedrigseilgarten Groß Reken, Werenzostr. 17, 48734 Reken

Rieselfelder, Coermühle 181, 48157 Münster

Schutzhütte Wettringen, Brechte 9, 48493 Wettringen

Wacholderheide Klatenberge, Grevener Straße, 48291 Telgte Foto: WN

Abseits der Picknickplätze gibt es auf der Website noch allerlei mehr rund ums Thema Picknick zu entdecken – etwa gastronomische Angebote, Rezepte zum Nachmachen und Tipps für ein No-Waste-Picknick. Picknick-Freunde können sich schon jetzt auf Juni 2021 freuen: Dann finden vom 18. bis 21. Juni 2021 die Münsterländer Picknicktage statt. Diese wollen Einheimische, Touristen, Unternehmen und Gäste für Picknick begeistern – mit großen und kleinen Picknicks, drinnen und draußen, an ungewöhnlichen Orten und insbesondere mit guten und regionalen Leckereien. Foto: Romana Dombrowski

Die Broschüre, in Papierform oder als PDF-Download verfügbar, nennt Beispiele für ganz unterschiedliche Freizeitaktivitäten in der Region. Wie wäre es mit einer Städtetour auf den Spuren von „Wilsberg“ und Münster-„Tatort“ oder einem Ausflug mit dem E-Bike zu Schlössern und Burgen? Eine Wanderung rund um Tecklenburg – oder lieber Shoppen in den Citys?

Bestimmt geht noch mehr. Deshalb ruft unsere Zeitung gemeinsam mit den #deinmünsterlandmoment -Partnern zum Fotowettbewerb auf. Schicken Sie uns Ihre Fotos von Ihren ganz persönlichen Münsterland-Momenten – und gewinnen Sie mit Geschick und Glück einen unserer Preise. Eine Auswahl der Fotos wird in unserer Zeitung und vielleicht auch in Broschüren sowie in den Social-Media-Kanälen der Kooperationspartner veröffentlicht – damit müssten die Fotografen also einverstanden sein.

Die Preise 1. Preis: Dein persönlicher MünsterLand-Moment „Schlosserlebnis“. Enthalten sind: eine Übernachtung im Park Hotel Schloss Wilkinghege, einem Wasserschloss mit wunderschönem Park, im Doppelzimmer inklusive Frühstück, ein Abendessen im Wert von 100 Euro im Restaurant Feldmann, das klassische Küche modern interpretiert bietet, eine exklusive Stadtführung „Münsters Merkwürdigkeiten“ (1,5 Stunden) für Münster-Kenner und alle, die es werden wollen, das Arrangement „Schlosserlebnis für zwei Personen“ im Parkhotel Wasserburg Anholt mit einer Übernachtung im schönen Doppelzimmer, reichhaltigem Frühstück, einem Aperitif vor dem Abendessen, einem 4-Gang-Menü am Abend, Leihfahrrädern für einen Tag, Eintrittsmünzen für den Schlosspark, zwei Freikarten für das LWL-Industriemuseum Textilwerk Bocholt – Termin nach Wahl und Verfügbarkeit 2. Preis: Dein Foto auf Leinwand (120 mal 80 Zentimeter) oder ein 200-Euro-Gutschein von „feine art“ (Stoffdruck, Manufaktur & Galerie) in Münster 3. Preis: Shopping-Gutschein im Wert von 75 Euro – einzulösen in über 300 Geschäften und Lokalen in Münster. ...

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihr Foto – am einfachsten per E-Mail an regio@zgm-munsterland.de. Über die Gewinner entscheidet eine Jury, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

