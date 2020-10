Aktuell kontrolliert die Polizei in einem Hotelbetrieb am „Dorf Münsterland“ mehrere Personen, da der Verdacht bestand, dass sich diese mit

gefälschten Ausweispapieren in Deutschland arbeitssuchend aufhalten. Der Verdacht war so konkret, dass richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für die Hotelzimmer beantragt und erlassen wurden.

Verdächtige keine Hotel-Angestellten

Die Verdächtigen sollen nur in dem Hotel untergebracht und nicht dort beschäftigt sein, stellt die Polizei klar.

Der Einsatz unter Leitung des Kriminaldirektors Carsten Berg dauert noch an. Bislang seien etwa 20 Personen vorläufig festgenommen und nach Borken transportiert worden, teilt die Polizei mit. Dort werden sie nach kriminalpolizeilichen Maßnahmen dem Ausländeramt überstellt.

Bei den ersten Überprüfungen konnte der Verdacht bereits erhärtet werden, dass es sich bei den Verdächtigen überwiegend um Nicht-EU-Angehörige aus Osteuropa handelt, die gefälschte Personaldokumente aus osteuropäischen EU-Staaten für die Einreise und Arbeitssuche benutzt hatten.

Die Kreispolizeibehörde Borken wird bei dem Einsatz durch Kräfte einer Einsatzhundertschaft unterstützt.