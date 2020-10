Einer der schönsten Picknickplätze im Münsterland ist in Telgte

Gummistiefel angezogen, Fernglas in die Hand und auf geht‘s mit dem gefüllten Picknickkorb in die Rieselfelder vor den Toren Münsters. Diese bieten ein wunderbares Herbsterlebnis mit spannenden Einblicken in die artenreiche Vogelwelt. Picknickerinnen und Picknicker können dort die Zugvögel beobachten und sich den Wind um die Nase wehen lassen.