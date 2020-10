Seit Samstag mussten sich Deutsche, die auch nur kurz zum Supermarkt nach Glanerbrug gefahren waren oder Freunde in Enschede besuchten, auf der Webseite des Kreises registrieren. Dasselbe galt für Niederländer, die zum Tanken nach Gronau kamen. Für den kleinen Grenzverkehr ist das nun nicht mehr notwendig.

Wer sich länger als 24 Stunden in den als Risikogebiete geltenden benachbarten Grenzregionen aufhält, für den gilt die Meldepflicht weiterhin und es muss eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt werden, die bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus vorhanden sind. Ansonsten müssen sich die betreffenden Personen in Quarantäne begeben.

Am Mittwoch fanden in der Mittagszeit Polizeikontrollen am Grenzübergang Glanerbrücke und auf der B 54 statt – die aber nicht im Zusammenhang mit der Einreiseverordnung standen.