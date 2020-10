Eine 38-jährige Frau ist am Montag in Olfen (Kreis Coesfeld) mit ihrem Auto frontal gegen einen Baum geprallt - und noch am Unfallort gestorben. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Die Frau aus Olfen sei in ihrem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, teilte die Polizei mit. Die Autofahrerin wurde in einer schwierigen Rettungsaktion aus dem Wagen herausgeholt, unter anderem sei dabei eine Seilwinde zum Einsatz gekommen. Doch ihr Leben habe nicht mehr gerettet werden können.

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 17.30 Uhr auf der Kökelsumer Straße von Olfen in Richtung B58 unterwegs, als sie mit ihrem Wagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sei.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.