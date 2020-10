Warum das Münsterland für eine mögliche Endlagerung zur Debatte steht

Millionen von Jahren hat der Tonmergelstein unbeachtet unterm Münsterland herumgelegen. Seit ein paar Tagen ist das Interesse an der Gesteinsschicht gestiegen. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hat entschieden, dass große Teile des Münsterlands als Standort für hochradioaktiven Atommüll in Frage kommen . Am kommenden Wochenende wird die Öffentlichkeit zum ersten Mal über die Gebiete diskutieren können.

Tonmergelstein als Ort für Endlager besonders attraktiv

54 Prozent des deutschen Untergrunds kommen für die Endlagerung in Frage. „Ich bin da vorsichtiger“, sagt Dr. Ludger Krahn vom Geologischen Dienst in Krefeld. Er meint: „46 Prozent sind auf keinen Fall geeignet.“ Krahn erklärt, dass der Tonmergelstein für die Endlagersuche besonders attraktiv sei. Die Schicht ist bis zu 1000 Meter mächtig und liegt in einer interessanten Tiefe zwischen 300 und 1500 Metern. „Für Leute, die ein Endlager suchen, ist das ein gefundenes Fressen“, sagt Krahn. Er allerdings ist der Meinung, dass der Tonmergelstein zu viel Kalk enthält, um gut geeignet zu sein. Es gebe aber Bereiche, „da ist es richtig schön tonig“. Deswegen hätte der Geologische Dienst das für die Endlagerung geeignete Gebiet deutlich kleiner dargestellt, als es die BGE getan hat. Allerdings: Wo dieses Gebiet liegt, gibt Krahn nicht preis, um verfrühte Aufregung zu vermeiden.

Kavernen in Gronau scheiden aus

Geeignet zur Lagerung von hochradioaktivem Atommüll sehen Experten neben dem Tonmergel auch sogenanntes Steinsalz. Das gibt es unter anderem unter Gronau-Epe und wird zurzeit als Speicher der nationalen Energiereserve zur Lagerung von Gas und Öl genutzt. Für eine Endlagerung ist das aber ein Ausschlusskriterium: „Wo Kavernen bestehen und Bergbau stattgefunden hat, wo tief gebohrt wurde und Schichten durchlöchert worden sind, hat die Schicht ihre Barriere-Funktion verloren. Der Untergrund ist für ein Endlager nicht mehr geeignet“, sagt Krahn.

Details zum Untergrund im Münsterland

In der Kreidezeit vor 145 bis 65 Millionen Jahren prägte ein großes mit Salzwasser gefülltes Becken das heutige Münsterland. Dieses Becken war ein Teil der Ur-Ur-Nordsee, in dem sich rund 40 Millionen Jahre lang zunächst Sedimente abgelagert haben. Durch den Druck weiterer Ablagerungen wurden die zunächst lockeren Bestandteile zu Steinen gepresst. Dieses Becken hat sich später stark abgesenkt und ist heute noch an den Kalk- oder Tonmergelgesteinen zu erkennen. Geologen unterscheiden sie nach ihrem Anteil von Kalziumkarbonat und Tonmineralien. Der Kalk taucht zum Beispiel als Baumberger Sandstein an der Oberfläche auf. Unterhalb finden sich Schichten aus dem Karbon, in denen zum Beispiel die Kohle liegt. Temperaturen: Experten gehen davon aus, dass die Temperatur alle 100 Meter um drei Grad steigt. Das bedeutet, dass es in 1000 Metern Tiefe 30 Grad wärmer ist als an der Oberfläche. Das ist allerdings nur eine grobe Rechnung. Unter Südafrika zum Beispiel steigt die Temperatur deutlich langsamer. Dort schirmen andere Gesteine die Hitze des Erdkerns stärker ab.

Neben dem Grundwasser sammelt sich Wasser unterirdisch überall dort, wo es Platz findet. Das kann im Sandgestein sein, in dem genug Luft ist. Das können Klüfte und Risse in gebrochenem Stein sein. Möglich ist auch, dass in Kalkgesteinen große Hohlräume entstehen, die riesigen Wassermengen Platz bieten. Dort nimmt es Mineralien auf und wird zu Mineralwasser. Steckbrief Teilgebiet Münsterland/Ostwestfalen

Entscheidung über Endlager-Standort im Jahr 2031

Ob der am besten geeignete Standort Deutschlands für Atommüll tatsächlich im Münsterland liegen wird, steht noch in den Sternen. Mit der Bekanntgabe der Teilgebiete hätten gerade mal die ersten Schritte der ersten Phase begonnen, sagt Krahn. Wo das Lager endgültig hinkommt, sollen Bundestag und Bundesrat im Jahr 2031 entscheiden.

Das Endlager soll 2050 in Betrieb gehen. Der Geologe sieht es so wie die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Die vermutet, dass „NRW kein Endlager-Hotspot wird“, wie sie in einem Interview gesagt hat. Allerdings: Wenn sich trotzdem herausstellen sollte, dass der bestmögliche Standort in Nordrhein-Westfalen liegt, bin ich dafür, dass auch hierherkommt“, sagt er. „Da müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden.“

Politik im Münsterland wartet ab

Matthias Eickhoff von der Initiative Sofortiger Atomausstieg beißt auf Granit. Der Atomkraftgegner („Wenn ich was von prätertiärem Gestein höre, fällt mir als Nicht-Geologe nicht viel ein“) fordert, dass sich Landkreise und kreisfreie Städte in das Thema Teilgebiete einarbeiten müssen. Doch die Politik wartet ab. Weder die Kreise noch die Stadt Münster sehen bislang einen Grund, aktiv zu werden. Der Kreis Borken hat als einziger im Münsterland mit atomrechtlichen Anlagen zu tun: dem Brennelemente-Zwischenlager in Ahaus und der Urananreicherungsanlage in Gronau. Dessen Landrat Kai Zwicker betonte, dass es wichtig sei, „sich mit kühlem Kopf auf das anstehende Verfahren vorzubereiten“.