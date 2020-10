Die Gewerkschaft Verdi hat für diesen Mittwoch (14.10.) weitere Streiks angekündigt. Der Bezirk Münsterland habe die Beschäftigten der Stadt Münster, der LWL-Kliniken, der Kreissparkasse Steinfurt, der Sparkasse Westmünsterland, der Stadtwerke Rhede, der Deutschen Rentenversicherung und der Hauptverwaltung des Landschaftsverbandes zum Warnstreik aufgerufen. „So bilden sich die verschiedenen Bereiche des öffentlichen Dienstes in unserem Bezirk ab“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft.

Auch landesweit gehen die Warnstreiks weiter. Nach anerkennenden Worten zur Leistung der Beschäftigten in Corona-Zeiten müssten die Arbeitgeber endlich Taten folgen lassen, argumentiert Verdi. In dem Tarifkampf fordert Verdi eine Einkommensanhebung von 4,8 Prozent, der Arbeitgeberseite ist das zu viel. Am 22. Oktober sollen die Verhandlungen in Potsdam weitergehen.