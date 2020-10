Allein am Donnerstagnachmittag wurden dem Gesundheitsamt 40 neue Coronafälle gemeldet – die meisten aus Ahlen. Nach Berechnungen des Kreises wird der 50er-Inzidenzwert für den Kreis Warendorf voraussichtlich morgen von den offiziellen Stellen bestätigt werden. Dies wird weitere Auswirkungen für das Zusammentreffen im öffentlichen Raum, private Feiern und das Reisen haben, und zwar für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Genaueres dazu will der Kreis am Freitag bekanntgeben.

Bereits am Donnerstagmorgen hatte der Kreis gemeldet, dass vier Patienten stationär behandelt würden. Zu dem Zeitpunkt lag die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 44,3. Die Fallzahlen der Städte wurden wie folgt angegeben:

Ahlen: 88 aktive Fälle (+16), 190 Gesundete, 10 Tote, 288 Fälle seit März

Beckum: 18/112/1/131

Beelen: 0/33/0/33

Drensteinfurt: 14/59/2/75

Ennigerloh: 3/71/0/74

Everswinkel: 0/40/0/40

Oelde: 1/274/5/280

Ostbevern: 3/13/1/17

Sassenberg: 1/40/1/42

Sendenhorst: 2/57/0/59

Telgte: 11/49/0/60

Wadersloh: 0/47/0/47

Warendorf: 7/87/1/95.