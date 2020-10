Was die Corona-Pandemie mit der Tourismusregion Münsterland macht

Die Daten, die das Statistische Landesamt „IT.NRW“ in der vergangenen Woche veröffentlichte, sprechen zunächst eine deutliche Sprache. Demnach ging die Zahl der Übernachtungen in Nordrhein-Westfalen im August 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 29 Prozent zurück. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland lag um 50,8 Prozent unter dem Ergebnis des entsprechenden Vorjahresmonats. Ferienhäuser und Wohnungen hingegen verbuchten demnach jedoch einen Anstieg um 1,1 Prozent.

Und genau dort wird es erklärungsbedürftig, erläutert Michael Kösters, Tourismus-Bereichsleiter beim Münsterland e.V. Denn „IT.NRW“ berücksichtigt nur Betriebe mit zehn oder mehr Betten. So mancher Urlaubsbauernhof und das Gros der Ferienwohnungen taucht also gar nicht in der landesweiten Statistik auf. Und genau diese Betriebe gibt es viel im Münsterland. „Und die profitieren“, erklärt der Experte. „Alles, was mit Familien unternommen wird, ist in diesen Ferien sehr gut gebucht.“

Diese Corona-Regeln gelten aktuell in Nordrhein-Westfalen 1/13 Auf einer Sondersitzung am Sonntag (11. Oktober) beschloss die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen verschiedene neue Maßnahmen zum Schutz vor Corona. Wir stellen die wichtigsten Neuerungen und Regeln in dieser Bilderstrecke vor. Foto: via www.imago-images.de

Private Feiern aus herausragendem Anlass, wie z.B. Hochzeiten, außerhalb des privaten Bereichs, sollen nicht mehr mit mehr als 50 Personen möglich sein, verkündete Ministerpräsident Armin Laschet am Sonntag. Liegt die 7-Tages-Inzidenz über 50 so sollen nur 25 Gäste erlaubt sein. Foto: colourbox

Weihnachtsmärkte können grundsätzlich stattfinden. Auch Stehtische mit festen Plätzen sind im Freien zugelassen. Ein Hygienekonzept ist allerdings Voraussetzung. Foto: dpa

In der Weihnachtszeit können Geschäfte an mehreren Sonntagen öffnen. So soll das Geschehen entzerrt werden. Aktuell laufen allerdings noch Gerichtsverfahren, ob dies rechtens ist. Foto: HMB Media/Oliver Mueller via www

Bei falscher Angabe der Kontaktdaten (z.B. im Restaurant) droht ein Bußgeld von 250 Euro. Wird eine Feier außerhalb des privaten Bereichs mit über 50 Personen nicht ordnungsgemäß angemeldet, droht ein Bußgeld von 500 Euro. Foto: Fabian Strauch

Karnevalsumzüge, Bälle und große Partys ohne Abstand sind nicht erlaubt. Möglich sind nur kleinere Kulturveranstaltungen und Besuche unter Einhaltung der Coronaschutzverordnung. Foto: Daniel Peter

Quarantäne-Regelungen: Personen, die möglicherweise infiziert sind, müssen in Quarantäne. Wer in Quarantäne ist, darf weder die Unterkunft verlassen noch Besuch empfangen. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld. Foto: via www.imago-images.de

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss grundsätzlich für 14 Tage in Quarantäne. Ausnahmen: Negatives Testergebnis, direkte Durchreise ohne Übernachtung, grenzüberschreitender Personen- und Warentransport oder ein anderer triftiger Einreisegrund für 72 Stunden. Foto: Michal Kamaryt via www.imago-images.de

Mehr als 300 Zuschauer sind beim Sportveranstaltungen nur möglich, wenn ein besonderes Hygienekonzept vorliegt und die Inzidenz unter 35 liegt. Foto: Mladen Lackovic via www.imago-images.de

Die Maskenpflicht ist in NRW bis mindestens Ende Oktober verlängert worden. Foto: Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Die Maskenpflicht im Unterricht gilt nicht mehr, ansonsten muss in den Schulen weiter ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Foto: Medien Service Mueller I Oliver

Reiserückkehrer aus Risikogebieten können sich kostenlos an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn, Dortmund und Münster/Osnabrück testen lassen. Foto: Peter Steffen

Neu: Liegt die Inzidenz in einem Kreis über 50, so gelten neue Einschränkungen. Maximal fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten dürfen sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufhalten. Zudem werden die Öffnungszeiten von Kneipen und Restaurants eingeschränkt. Foto: dpa

Gute Zahlen im Sauerland

Ähnliches meldete am Montag das Sauerland. Erfreulichen Zulauf hätten vor allem Ferienwohnungen und Campingplätze, sagte ein Sprecher von Sauerland-Tourismus. Von einem außergewöhnlichen Besucherandrang könne aber nicht die Rede sein. Trotz der aktuellem Zuwächse werde die Region insgesamt „nicht ansatzweise“ an das Ergebnis von 2019 herankommen.

Kein Boom im Münsterland

Auch Norbert Kösters will nicht von einem Boom sprechen. „Etwa ein Drittel der Urlauber bleibt in Deutschland – das war aber im vergangenen Jahr auch schon so.“ Generell sei die Reisefreudigkeit stark zurück gegangen. Ergo: „Der Kuchen wird kleiner, und wenn der Anteil gleich bleibt, werden die Stücke kleiner.“

Ein Trend übrigens, den er auch von den Tourismus­regionen Nord- und Ostsee so gehört habe. Trotz der Bilder von vollen Waterkant-Stränden: „Die haben auch kein besseres Geschäft gemacht als in den Vorjahren.“

Hotels leiden

Überall aber gilt: „Für Hotels sieht es schlecht aus.“ Das liegt zum einen daran, dass manch Urlauber Frühstücksbüffets mit Maskenpflicht scheut – vor allem aber daran, dass der Geschäftsreiseverkehr eingebrochen ist. Und so kommt es zu einem merklichen Stadt-Land-Gefälle: „Ländliche Regionen schneiden besser ab als städtische.“ So ging die Zahl der Übernachtungen in Münster im August im Vergleich zum Vorjahresmonat laut „IT.NRW“-Statistik um 29,4 Prozent und damit ähnlich wie im landesweiten Schnitt (29 Prozent) zurück – im Regierungsbezirk Münster dagegen um vergleichsweise moderate 20,9 Prozent. Und das, obwohl in diesen Zahlen die verbreiteten kleinen Betriebe nicht mitgezählt wurden. „Wir gehören unter den Schlechten noch zu den Besseren“, formuliert Kösters.

Und die Zukunft?

Der Blick in die nahe Zukunft verheißt derweil wenig Gutes – auch wenn es derzeit noch nicht zu vermehrten Stornierungen wegen der steigenden Infektionszahlen kommt. Die Verunsicherung sei derzeit größer als die offiziellen Einschränkungen – so recht weiß niemand mehr, wer was darf. Und: In der fahrradfeindlichen kalten Jahreszeit vermarkten die münsterländischen Touristiker gerne Veranstaltungen wie Konzertreihen und Weihnachtsmärkte. Fallen die aus, wird das Angebot dünn.