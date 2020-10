Diese Gruppe trägt laut Pressestelle der Stadt Ahaus ein vergleichsweise hohes Unfall- und Verletzungsrisiko. Die Graffitis sollen Radfahrern verdeutlichen, dass sie besonders gefährdet sind, wenn sie in falscher Fahrtrichtung unterwegs sind.

Die Polizei sprüht die Hinweise an Stellen in Ahaus auf, an denen es häufig zu Geisterradlern kommt beziehungsweise wo es bereits schwere Unfälle mit Zweirädern gab.

Die Sprühkreide verblasst mit der Zeit und kann dann bei Bedarf anschließend erneuert werden.