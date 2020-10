Der Besuch von Bürgermeister Dr. Bert Risthaus im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Berlin vor einem Jahr trägt Früchte. Nun hat das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung auf Basis einer neuen Messmethode festgestellt, dass die in der Bauerschaft Forsthövel in Ascheberg geplanten Windkraftanlagen nur geringe Störungen für das UKW-Drehfunkfeuer in Albersloh verursachen werden. Somit kann der Bürgerwindpark doch noch realisiert werden, teilte die Ascheberger Verwaltung am Dienstag mit. Dazu müsse jedoch der Antrag aktualisiert und die Artenschutzgutachten erneuert werden. Die spätere Realisierung des Windparks habe den Vorteil, dass neuere, leis-tungsfähigere Anlagen errichtet werden könnten. Die geplanten Windkraftanlagen werden voraussichtlich etwa 48 Millionen Kilowattstunden im Jahr produzieren. Dies entspreche dem kompletten Stromverbrauch der Gemeinde Ascheberg, wie sich aus dem integrierten Klimaschutzkonzept des e&u Energiebüros für Ascheberg vom 6. März 2013 nachlesen lässt. „Ich freue mich sehr, dass die Klimaschutzziele in Ascheberg damit doch noch erreicht werden können“, er-klärt Bürgermeister Dr. Bert Risthaus.