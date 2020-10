Die Baustelle liegt im Abschnitt zwischen den Kreuzungen der L 570 und den beiden Kreisstraßen K 32 und K 43. Die Fahrbahn ist während der Arbeiten halbseitig gesperrt. Straßen-NRW richtet eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Schöppingen ein. In der kommenden Woche wird zusätzlich der Kreuzungsbereich der L 570 mit der K 32 (aus Fahrtrichtung Asbeck) gesperrt. Während der gesamten Bauzeit ist die L 570 als Einbahnstraße in Richtung Schöppingen befahrbar. In Fahrtrichtung Ahaus wird der Verkehr ab der Schöppinger Verkehrsinsel über die L 579 und B 70 in Richtung Heek umgeleitet.

Das umfangreiche Schadensbild wie Spurrinnen, Verformungen, Rissbildungen und Ausmagerungen des Asphalts machen nach Auskunft von Straßen-NRW eine Sanierung erforderlich. Der aktuelle Aufbau der Straße halte der Verkehrsbelastung nicht mehr stand, somit werde der überwiegende Bereich in einem sogenannten Hocheinbau-Verfahren erneuert.

Die vorhandene Fahrbahn wird dabei um zehn Zentimeter abgefräst. Danach werden Asphaltschichten in einer Gesamtstärke von 20 Zentimeter neu eingebaut. Dies hat zur Folge, dass Einmündungen, Rad- und Gehweganbindungen und die Bushaltestellen höhengleich angeglichen werden müssen.

Parallel zu den Arbeiten werden vier Bushaltestellen in dem Streckenabschnitt barrierefrei ausgebaut. Die Gesamtbaukosten in Höhe von knapp 1,6 Millionen Euro trägt das Land Nordrhein-Westfalen. Wenn das Wetter mitspielt, sollen die Arbeiten Ende des Jahres abgeschlossen sein.