630-Millionen-Euro-Projekt: Schleusen-Neubau zwischen Hörstel und Emsbüren

Grund genug für einen wahren Aufmarsch politischer Prominenz am Donnerstag an der Schleuse in Rheine-Rodde. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann und Staatssekretär Hendrik Schulte kamen zu einer Feierstunde mit hochrangigen Vertretern der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und den Landräten der Kreise Steinfurt und Emsland, Martin Sommer und Marc-André Burgdorf, zusammen. Gemeinsam schwangen sie die obligatorischen Spaten, um symbolisch den Baubeginn an den Schleusen in Rodde und im benachbarten Venhaus zu signalisieren.

Die Schleuse Gleesen befindet sich bereits im Bau. Während in Rodde und Venhaus ab jetzt gebaut wird, werden sich die Ersatzbauten in Bevergern und Hesselte etwa im Jahr 2025 anschließen, sodass das für die Planung zuständige Wasserstraßen-Neubauamt in Datteln dann fünf Schleusen gleichzeitig im Bau haben wird. Weil der Schifffahrtsbetrieb aufrecht erhalten bleiben soll, gestalten sich die Arbeiten kompliziert. Mit der Fertigstellung des Gesamtprojekts wird erst in den 2030er Jahren gerechnet.

Bekenntnis zum Kanal

Minister Scheuer formulierte in seiner Ansprache ein Bekenntnis zur Verbesserung der Schleusen-Infrastruktur auf dem 29 Kilometer langen Kanalabschnitt, der auch als „Schleusentreppe Rheine“ bezeichnet wird und in dessen Verlauf die Schiffe einen Höhenunterschied von 29 Metern überwinden. „Unsere Wasserstraßen sind als Verkehrswege wichtiger denn je“, sagte er. „Auch wenn sich die Zeiten ändern, bleibt doch eines konstant: die Bedeutung des DEK für Wirtschaft, Verkehr und vor allem die Menschen der Region. Früher Fließband für Kohletransport, heute Garant für den Klimaschutz“, sagte Scheuer. Der zuletzt politisch durchaus gebeutelte Minister stellte der Region auch einen erneuten Besuch in Aussicht: „Wenn im Jahr 2033 alle Schleusen fertig sind, bin ich in jeglicher Verwendung wieder da und schaue mir an, ob es auch gut geworden ist“.

Straßenentlastung

Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann bezeichnete den Schleusen-Neubau als äußerst wichtiges Infrastrukturprojekt. „Wer Straßen entlasten will, muss Schienen und Wasserwege ertüchtigen“, sagte der CDU-Politiker. Das Ziel sei die durchgängige Befahrbarkeit des Ende des 19. Jahrhunderts gebauten Dortmund-Ems-Kanals für Großmotorschiffe. „Damit sichern wir die Erreichbarkeit der Seehäfen im Ems-Dollart-Raum“.

Tempo machen!

NRW-Staatssekretär Hendrik Schulte bezeichnete den Bau der Schleusen im Dortmund-Ems-Kanal als wichtige Voraussetzung, einer leistungsfähigen Binnenschifffahrt intakte Wasserstraßen zur Verfügung zu stellen. „Jetzt kommt es darauf an, weiter Tempo zu machen“, meinte er und drängte mit Blick auf den Bundesverkehrsminister darauf, einen „Aktionsplan Wasserstraßen“ zu verabschieden, der die Projekte strukturiere und beschleunige.

Anwohner leiden

Steinfurts Landrat Martin Sommer erinnerte auch an die Anwohner, die während der mehrjährigen Bauzeit – in Rodde rechnet man nach Auskunft des Wasserstraßen-Neubauamtes mit sechs bis sieben Jahren – erheblichen Belastungen ausgesetzt sind. „Auch wenn die Anwohner wegen der Coronabedingungen heute nicht anwesend sein können, richtet sich unser Dank an sie“, betonte Sommer.