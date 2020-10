Kein Heim für die Überholspur

Timo Hagedorn will ein eigenes Haus, allerdings ein ganz anderes, als es sich die meisten Menschen wünschen. Er möchte mobil sein, nachhaltig leben und sein Leben nach seinen Vorstellungen gestalten. Dafür hat sich der Lienener der Idee der Tiny Houses verschrieben. Das sind kleine, meist mobile Häuser – mehr als ein Wohnwagen, weniger als ein fest stehendes Kleinhaus. Er baue das größte Tiny House der Welt, meint der 37-jährige Hagedorn. Ganz genau weiß der Kfz-Meister das natürlich nicht, aber darum geht es ihm auch gar nicht. Wichtiger ist ihm der Weg dorthin. Auf seinem Instagram-Profil „tinyhouse_timo“ nutzt er den Hashtag #builtnotbought – selbst gebaut, nicht gekauft. Das ist zwar ein wichtiger Punkt seines Projekts, aber nur ein Teil davon. Für Hagedorn geht es um viel mehr.

„Ein Eigenheim war immer schon ein Traum“, meint Hagedorn. „Dabei wollte ich am liebsten Wohnen und Arbeiten unter einem Dach vereinen.“ 2015 habe er persönlich ein schlechtes Jahr erlebt. Er selbst nennt es heute ein „Tal der Tränen“, das ihn dazu gebracht habe, die Sinnfrage zu stellen: „Will ich immer mehr? Will ich das dauerhafte Hamsterrad? Sollte ich nicht fragen: Was macht mich glücklich?“

Eine Antwort findet er ein Jahr später. „2016 habe ich im Fernsehen eine Dokumentation über Tiny Houses gesehen und sofort gewusst und gefühlt: Das ist es!“, erinnert er sich. „Tinyhouse Timo“ war geboren. „Weniger ist mehr“ ist die Grundlage der Tiny Houses. Auf minimalem Raum wollen sie so viel Leben wie möglich zulassen, erzwingen mit ihrem begrenzten Platz allerdings auch eine Reduzierung auf das Wesentliche. Das habe ihn sofort gefesselt. „Ich habe meinen eigenen Konsum infrage gestellt“, beschreibt Hagedorn seine Selbstreflexion. Es begann eine Transformation. „Ich habe begonnen, bei mir auszusortieren. Die Frage war: Was sind meine Lieblingssachen? Alles andere sollte nach und nach weg.“

Für ihn selbst sei das Ganze ein entscheidender Schritt in seiner Persönlichkeitsentwicklung gewesen, sagt er. 200 Paar Schuhe? Braucht er nicht. Gleichzeitig habe er sich für Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit interessiert: „Glasdosen statt Plastikverpackungen beispielsweise sind nur ein kleiner Schritt. Aber die Älteren haben mir früher immer gesagt: ,Was wäre, wenn das jeder tun würde?‘ Und wenn das jeder machen würde, wäre das schon ein großer Schritt.“ In diese Lebensphilosophie passt das Tiny House perfekt.

Ganz so tiny – also winzig – wird das Haus allerdings nicht. „Ich habe mich für die 18-Tonnen-Klasse entschieden“, sagt Hagedorn. „Das ist die größte Klasse, die noch mobil gebaut werden kann.“ Mobil ist in diesem Fall allerdings normalerweise eine theoretische Größe. Die meisten Tiny Houses dieser Klasse werden kaum bewegt. Das will Hagedorn anders haben. „Ich möchte, dass mein Haus in zwei Stunden reisefertig ist“, erklärt er sein Konzept. Das liefern meist nur Tiny Houses der kleineren 3,5-Tonnen-Klasse. Diese können auch mit dem Auto gezogen werden. Hagedorn wird einen Lkw brauchen.

Trotzdem gilt für ihn: „Wenn ich keinen Bock mehr habe, möchte ich direkt los.“ Gleichzeitig soll sein Haus aber 33 Quadratmeter Wohnfläche bieten. Mittlerweile steht das Fundament seines Tiny House. Grundlage ist ein Anhänger, der normalerweise für Containerbrücken genutzt wird. Allerdings hat Hagedorn schon viele Änderungen vorgenommen. 13 Meter Gesamtlänge wird sein Anhänger haben.

Das Haus ist dabei, technisch gesehen, nur die Ladung. „Ich bin also für die Ladungssicherung verantwortlich“, sagt er. „Allein schon aus Eigennutz. Das ist dann ja mein Hab und Gut!“ Dafür hat der Kfz-Meister das Fahrgestell in seiner Werkstatt im Osnabrücker Südkreis nicht nur grundlegend überarbeitet und diverse Veränderungen umgesetzt, er hat auch eine nagelneue Bremsanlage und neue Elektrikleitungen installiert.

Dafür holt sich Hagedorn immer wieder Hilfe von Freunden und Fachleuten. Große Teile des Systems muss er allerdings selbst anfertigen oder nach eigenen Maßen anfertigen lassen. Dafür braucht es ein ausgeklügeltes Konzept. „Was brauchst du? Wie soll das aussehen?“, habe er sich immer wieder gefragt, gibt Hagedorn zu.

Die Grundidee für den Aufbau habe er von der österreichischen Firma „Wohnwaggon“ übernommen. Die Fachleute aus der Alpenrepublik werden auch die Bauelemente fertigen, die zum Einsatz kommen sollen. Seit zwei Jahren steht er mit der Firma in Kontakt. Dabei weicht er immer wieder von den üblichen Versionen des österreichischen Produzenten ab.

„Ich will einen ausfahrbaren Erker und eine Veranda“, sagt der Lienener. Zudem soll sein Haus eine Garage für sein Motorrad haben. „Das muss ich alles selbst konstruieren.“ Dafür muss er immer wieder Lösungen finden und von den klassischen Grundrissen abweichen. „Bad und Küche habe ich jetzt nach vorne gelegt, hinten die Garage, darüber das Schlafzimmer.“ Und viele kleine Lösungen müssen zwischendurch gefunden werden. „Die Seitenfenster des Erkers habe ich so geplant, dass sie als Durchgangstüren genutzt werden können, wenn der Erker eingefahren ist“, stellt er eine seiner Ideen vor, die sogar die Fachleute von Wohnwaggon begeistern.

Ganz abgesehen davon, dass für die Garage der Anhänger verlängert werden musste – selbstverständlich eine individuelle Lösung. Überzeugt hat Hagedorn auch die Prüfer. „Mein Anhänger hat den Test bei der Dekra bestanden“, freut er sich.

Grundsätzlich könne er sich vorstellen, eines Tages Tiny Houses auf Bestellung zu bauen, sagt Hagedorn. „Jetzt will ich aber erst mal meinen Prototypen fertigstellen.“ Der 37-Jährige baut sein Tiny House nach und nach – immer so, wie er Geld gespart hat. Der nächste Schritt wird der eigentliche Aufbau. Dafür hat er schon einen klaren Plan: „Wenn die endgültigen Zeichnungen fertig sind, werde ich das Haus bei Wohnwaggon in Auftrag geben. Dann dauert es einige Wochen, bis alle Elemente produziert sind.“ Abholen will er sein Haus dann selbst. „Ich suche einen Spediteur, der mir einen Transporter für die Rückfahrt zur Verfügung stellt. Dafür könnte ich auf der Hinfahrt für ihn Ladung abliefern“, sagt er.

Wenn er das Haus aufgebaut hat, geht es an den Innenausbau. „Ich plane ein vollkommen autarkes Haus.“ Photovoltaik auf dem Dach, ein Holzofen mit Warmwasserbehälter, Wasser- und Abwassertank im Unterbau sowie eine Pflanzenkläranlage sollen sein Tiny House und ihn unabhängig machen. „Dann reicht mir ein Standplatz beim Bauern auf der Wiese“, schaut Hagedorn nach vorn.

Bis er 40 Jahre alt ist, will er fertig sein. In spätestens zweieinhalb Jahren soll es also losgehen. Dann möchte er dort arbeiten, wo es ihm gefällt, und sein Haus abstellen, wo er sich gerade wohlfühlt. „Ich sehe mich schon mit 80 km/h über die Autobahn fahren, und im Rückspiegel ist mein ganzes Leben.“