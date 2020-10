Wegbegleiter reagieren bestürzt

Völlig überraschend ist am Sonntagabend Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann in Göttingen gestorben , nachdem er vor einer geplanten Live-Schalte in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ kollabiert war.

Noch im Februar war der 66-Jährige in Warendorf zu Gast gewesen. Der gebürtige Freckenhorster trug sich damals in das Goldene Buch der Stadt ein und stellte sich anschließend in der Talkshow „Warendorfer Köpfe“ den Fragen von Gerhard Leve, Christoph Hess und Reinhard Hesse.

Schmunzelnd hatte der Vater vierer Kinder damals berichtet, dass er in der Stiftsstadt zwar nur ein Jahr seines Lebens verbracht habe, dass dieses aber sein wichtigstes, weil erstes Lebensjahr gewesen sei. Oppermanns Vater war Molkereimeister in Freckenhorst gewesen. Die Betroffenheit unter seinen Weggefährten ist groß.

SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup erschüttert

„Der plötzliche Tod von Thomas Oppermann ist für mich unfassbar. Noch in der letzten Sitzungswoche haben wir miteinander gesprochen. Ich bin bestürzt über die plötzliche Nachricht vom Tod des Bundestagsvizepräsidenten. Wir haben in Berlin nicht nur in der Fraktion zusammengearbeitet. Auch die Sitzungen des Kunstbeirates, dem ich mit Thomas Oppermann angehöre, werde ich nicht vergessen“, zeigte sich etwa der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernhard Daldrup erschüttert.

Thomas Oppermann sei ein Politiker mit Leidenschaft und einem klaren politischen Kompass gewesen. Oppermann war vier Jahre lang Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, von November 2007 bis Dezember 2013 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion und von März 1998 bis März 2003 niedersächsischer Minister für Wissenschaft und Kultur. Er zog nach den Bundestagswahlen 2005, 2009, 2013 und 2017 jeweils als direkt gewählter Abgeordneter in den Bundestag ein.