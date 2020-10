Nach einem Zusammenstoß mit zwei Schwerverletzten auf der Autobahn 43 bei Dülmen am Freitag (23.10., 14:04 Uhr) ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Denn anscheinend ging dem Unfall ein Rennen voraus, die beiden Verletzten (32 und 30 Jahre) sollen in einem der beteiligten Sportwagen, einem Audi R8, gesessen haben.

Nach Polizeiangaben war der 32-Jährige am Freitag mit seiner Beifahrerin in einem Audi R8 in Richtung Münster unterwegs. „Zeugenaussagen zufolge raste der Audi-Fahrer rücksichtslos mit bis zu 200 Stundenkilometern über die Autobahn und erweckte den Anschein sich mit einem unbekannten BMW M3 ein Rennen zu liefern“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei am Montag.

Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf der A 43

Ersten Erkenntnissen nach geriet der Audi-Fahrer aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke und mit dem Fahrzeugheck eines Ford Transit. Er und seine Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen, seine Mobiltelefone stellten Polizisten sicher.

Die A 43 wurde am Freitag in Fahrtrichtung Münster für etwa fünf Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr staute sich auf eine Länge bis zu sechs Kilometer. Auch in den umliegenden Orten kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem unbekannten BMW M3 machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251-275-0 bei der Polizei zu melden.