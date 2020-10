Die für den Donnerstag im Bundestag geplante Abstimmung über das Arbeitsschutzkontrollgesetz von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wurde kurzfristig auf Verlangen der CDU/CSU von der Tagesordnung genommen. „Man will die Leiharbeit weiter ermöglichen“, vermutet Peter Kossen. Der Lengericher Pfarrer engagiert sich seit Jahren für den Schutz der Arbeitsmigranten, nicht nur in der Fleischindustrie.

Leiharbeit wird damit nach seiner Ansicht zum willkommenen Schlupfloch: „Schon bisher wurde die massenhafte Verdrängung von Stammbelegschaft durch Werkvertrags- und Leiharbeit mit dem fadenscheinigen Vorwand von Belastungsspitzen und Saisongeschäft begründet. In Wirklichkeit geht es um primitives Lohn- und Sozialdumping.“ Unternehmer-Verantwortung werde weggeschoben. Vielfach werde völlig skrupellos ein Sumpf dubioser Leiharbeitsfirmen genutzt, um einfachste Standards von Arbeitsschutz und Arbeitnehmerrechten auszuhebeln. „CDU und CSU machen sich hier zum Komplizen moderner Sklaverei, statt diesen Sumpf trockenzulegen“. kritisiert Peter Kossen.

Arbeitsmigranten aus Ost- und Südosteuropa würden in der Fleischindustrie und weiteren Branchen als Menschen zweiter Klasse schuften. Zehntausende moderne Sklaven seien nicht auf dem Radar von Rechtsstaat und Gesetz: ein System organisierter Verantwortungslosigkeit. Die Corona-Pandemie habe zu Tage gebracht, wie Frauen und Männer mit schwerster Arbeit „verschlissen und darüber hinaus mit Wuchermieten für Bruchbuden“ abgezockt würden. Risikogruppe seien sie durch ihre vielfach unerträglichen Lebens- und Arbeitsbedingungen. „Großschlachthöfe und Massenunterkünfte sind zu Hotspots geworden. Daran sollte das Gesetz etwas ändern und Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen.“

In „erbärmlicher und empörender Weise“ würden CDU und CSU versuchen, das überfällige Gesetz zu verzögern und zu verwässern. So sei es in den vergangenen Jahren immer wieder gewesen. Die Regelung raube den Betrieben die notwendige „Beinfreiheit“, heißt es von der Union. „Das Bild ist gut gewählt“, merkt der Pfarrer an. Die „Beinfreiheit“ nutze die Fleischindustrie dazu, Menschenwürde und Gerechtigkeit mit Füßen zutreten.

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige, dass die „mafiös durchseuchte Fleischindustrie jedes Schlupfloch brutal zur Ausbeutung und Abzocke“ ausnutze. „Mit der Mafia kann man keine Kompromisse machen“, kritisiert Peter Kossen und verlangt, dass keine Zugeständnisse auf Kosten von Würde und Gerechtigkeit gemacht werden. Die CDU/CSU sollte Partei ergreifen für die Opfer, nicht für die Täter.

Nur ein radikaler Schnitt ohne weitere Verzögerung könne eine wirkliche Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der hart arbeitenden Menschen in der Fleischindustrie herbeiführen.