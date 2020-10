Am Ufer sitzen, die Füße ins Wasser halten oder auch über Steine ans andere Ufer laufen: Zukunftsmusik, die schon jetzt Lust auf den nächsten Sommer macht. Im Stadtpark ist in dieser Woche der Startschuss für die Werse-Renaturierung gefallen. Der Park selbst wird mit neuer Transparenz und Attraktivität folgen, wenn denn wieder Sommer ist.

Geradeaus entlang des Werselaufs – geht nicht mehr, seitdem am Rande des Stadtparks gebaggert wird. Die Hauptverbindung ist seit Montag gekappt und wird zwischen Spielplatz und Brunnenruine einen dynamischen Schwenk in den Park machen. Das gibt der Werse neuen Platz, sich breit zu machen. Hans Schäfer, Techniker beim Wasser- und Bodenverband Ahlen / Beckum, rechnet schon im Dezember mit der Fertigstellung. Zwei weitere Maßnahmen sollen in den nächsten zwei Jahren folgen – weiter flussaufwärts vor und hinter der Brücke der Friedrich-Ebert-Straße nahe des Wersestadions. Doch die im Stadtpark sei die Größte.

2000 Kubikmeter Boden werden jetzt abgetragen, um den steilen Uferbereich abzuflachen. Parallel werden Steinschüttungen aus der Sole genommen, die den Flusslauf in seinem starren Kanal-Korsett hielten. „Die Werse hat so die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln“,, sagt Schäfer. Früher habe die Funktion des Flusses darin bestanden, Wasser von A nach B zu transportieren. „Unser Ziel ist es heute, die Werse wieder lebendig zu machen.“ Bäume, die zuletzt – lang dran runter – die Sicht auf den Flusslauf nahmen, waren im Frühjahr gefällt worden. Ihre Stämme werden in Kürze als Totholz ins Flussbett eingebaut. „Dadurch schaffen wir Rückzugsräume für Kleinstlebewesen“, erklärt Bernd Döding, Leiter der Ahlener Umweltbetriebe. Jörg Pieconkowski, Gruppenleiter Grünflächen, spricht schon jetzt seine Einladung zum naturnahen Erleben in allernächster Werse-Nähe aus. Setzsteine werden im abgeflachten Uferbereich positioniert. „Hinsetzen, die Naur genießen“ – das sei ein Stück Stadtpark von morgen. Wilhelm Lönne, Vorsteher des Wasser- und Bodenverbands, wünscht sich weitere Renaturierungsschritte flussabwärts in Richtung Drensteinfurt. Kollege Schäfer spricht von Trittsteinen. Gemeint: Kleine Oasen, die Fische, Amphibien und auch der Eisvogel entlang des Flusslaufs ansteuern. In Richtung Beckum sei man da schon ein schönes Stück weiter. 150 000 Euro sind für die Werse-Renaturierung im Stadtpark veranschlagt. 80 Prozent steuert das Land über die Bezirksregierung hinzu, 20 Prozent trägt die Stadt.

Noch im Planungsstadium befindet sich die Neugestaltung des Stadtparks. Bernd Döding rechnet im Dezember mit dem Baubebeschluss. Jörg Pieconkowski kündigt derweil mehr Transparenz, Attraktivität und Familienfreundlichkeit an. Sein Versprechen: „Wir werden hier im Stadtpark den größten Spielplatz bauen, den es je in Ahlen gegeben hat.“