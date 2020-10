Flachstellen sorgen bei Bahnen für Probleme und kürzere Eurobahn-Züge

Abstand halten! Wer diese Regel zum Schutz gegen Corona ernst nimmt, muss sich fragen, ob er für den Weg zu Schule oder Arbeitsplatz mit der Eurobahn fahren soll. Denn das Unternehmen Keolis hat für die Strecke zwischen Münster und Dortmund eine zeitweise verminderte Fahrzeugkapazität angekündigt. Die Arbeiten an dieser Strecke sind inzwischen beendet, so dass die Züge wieder rund um die Uhr fahren. Allerdings sehr zum Verdruss vieler Pendler unpünktlicher als die Busse im Ersatzverkehr. Unsere Zeitung hat die Beteiligten um Stellungnahmen zu den Problemen gebeten.

„Den Frust der Fahrgäste können wir absolut nachempfinden, insbesondere da seit Öffnung der Strecke entlang der Linie RB 50 auch direkt die äußeren Einflüsse die Zuverlässigkeit von Beginn an erneut begrüßten“, erklärt eine Sprecherin der Eurobahn. Die Deutsche Bahn teilt dazu mit: „Leider plagt uns – und leider auch die Fahrgäste - seit einigen Tagen eine Weichenstörung, die noch nicht ganz behoben ist. Das hat leider zu Verspätungen geführt.“

Zurück zur Eurobahn: Deren Sprecherin räumt ein, dass der Herbst, seine Witterung und das Auftreten von Flachstellen an Rädern ein vorhersehbares Ereignis seien: „Jedes Jahr werden daher für diesen Zeitraum in unserer Werkstatt Extrakapazitäten um unsere Drehmaschine geblockt. Darüber hinaus blocken wir zudem zusätzliche Termine in externen, umliegenden Werkstätten der DB. Das erfolgt auch nicht nur korrektiv, das heißt, nach einem Schaden, sondern stetig präventiv. Extra-Radsätze stehen in dieser Zeit für solche Tätigkeiten genauso bereit, wie ein besonderer Arbeitsfokus allein für dieses Thema Ende Oktober und November.“ Leider gebe es aber aktuell eine Wetterphase, die besonders arg mit dieser „Schmierfilm-Bildung“ einhergehe. Die Sprecherin macht auch die Strecke als solche verantwortlich: „Sie gilt bei Fahrgästen und für unser Personal als eine besonders idyllische Strecke, diese ländliche, bewaldete Idylle hat nur leider die schlechtesten Voraussetzungen bei diesem Wetter mit Wind, Laub und Nässe. Hinzu kommt, dass wir als Eurobahn die Strecke mit unserem Fahrplan quasi ‚freifahren‘, außer uns ist nur der Fernverkehr dort unterwegs. Dieser hat nicht so viele Haltepunkte und daher mit dieser Thematik weniger Probleme, wir hingegen fahren an allen Haltepunkten an und bremsen.“

Flachstellen an Rädern Wenn Laub auf den Gleisen liegt, rutschen die Räder beim Bremsen teilweise übers Gleis. Dabei bilden sich jene Flachstellen, die beispielsweise auf freier Strecke für ein Klackern sorgen. Aus Sicherheitsgründen nimmt Keolis Fahrzeuge mit Flachstellen aus dem Verkehr und sorgt dafür, dass sie wieder komplett rund werden. ...

Durch die verstärkten Bemühungen würden zu Wochenbeginn zwei Fahrzeuge aus der Werkstatt zurück in den Betrieb gehen. Bis spätestens Mitte dieser Woche werde die ausreichende Verfügbarkeit mit vollständiger Kapazität wieder hergestellt sein.

Der Auftraggeber, der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, erkennt die Bemühungen von Keolis an: „Das Unternehmen hat ein betriebliches Ersatzkonzept erarbeitet und setzt unter anderem zusätzliche Fahrzeuge ein, um die Auswirkungen für die Fahrgäste möglichst gering zu halten. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck daran, die aufgrund von Flachstellen an den Rädern auftretenden Probleme zu beheben, wir erwarten, dass Keolis den Regelzustand auf der RB 50 schnellstmöglich wiederherstellt.“ Grundsätzlich sei es Sache der Verkehrsunternehmen, die Verfügbarkeit von Fahrzeugkapazitäten im vertraglich gefordertem Umfang sicherzustellen: „Kommt es dennoch zu Abweichungen, greifen entsprechende Pönaleregelungen“, heißt es aus Münster.

Ein Anwalt für Pendler findet sich auch im Düsseldorfer Verkehrsministerium nicht. Die Frage, wer im Interesse der vielen Menschen, die zuverlässig, pünktlich und gesund zur Arbeit oder Schule kommen möchten, eingreifen könne – vielleicht das Ministerium selbst – bleibt bisher unbeantwortet.