Maskenpflicht an weniger Orten

Die Stadt Ahlen hat die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken auf 16 Straßen und Plätze beschränkt. Unter anderen sind die Ortsteile Vorhelm und Dolberg nicht länger in der Auflistung erfasst. „Damit schärfen wir die Bereiche, an denen unter freiem Himmel Mindestabstände nicht jederzeit sichergestellt werden können“, sagt Bürgermeister Dr. Alexander Berger. Gleichwohl rät er dringend, auch außerhalb der festgelegten Örtlichkeiten Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen. Berger wiederholt seinen Appell, „dass es sich dabei um die einfachste und effektivste Maßnahme handelt, die Weitergabe des Virus zu vermeiden.“ Die Maskenpflicht gilt auch in Schulen. Ausgenommen davon sind Grundschulkinder, wenn sie ihren Sitzplatz im Klassenraum eingenommen haben. Die Pflicht gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus nachgewiesen medizinischen Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können.

Die ab Dienstag, 3. November, gültige Allgemeinverfügung regelt zudem den Verkauf und die Abgabe von alkoholischen Getränken. Beides ist täglich von 23 bis 6 Uhr des Folgetages untersagt. Das Interesse der Allgemeinheit an einer Verlangsamung der Virus-Verbreitung und Aufrechterhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems rechtfertige die getroffenen Einschränkungen, heißt es in der Begründung der Allgemeinverfügung. Zusammenkünfte von Menschen seien in besonderer Weise geeignet, die Verbreitung des Virus zu ermöglichen und zu beschleunigen. Dies gelte insbesondere unter dem Einfluss von Alkohol.

Der Bürgermeister ist überzeugt, dass die überwiegende Mehrheit aller Menschen in Ahlen die Notwendigkeit der Maskenpflicht einsieht. „An Allerheiligen trugen die meisten Besucherinnen und Besucher der Friedhöfe Abdeckungen, obwohl dazu keine ausdrückliche Pflicht bestand“, lobt Berger das Verhalten. „Einsicht vor Pflicht“ sei die entscheidende Formel, mit der der Pandemie Einhalt geboten werden könne.

Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung NRW und die Allgemeinverfügung der Stadt Ahlen können mit einem Bußgeld bis zu 25 000 Euro geahndet werden. Die Allgemeinverfügung tritt am 21. November außer Kraft.