„Der Vorstand ist froh, dass Bernhard Daldrup bereit ist, seine erfolgreiche, engagierte Arbeit als Bundestagsabgeordneter in Berlin und in unserem Kreis Warendorf weiter zu führen. Deshalb hat der SPD-Kreisvorstand in seiner gestrigen Videokonferenz unseren Vorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup einstimmig als Kandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr nominiert“, erklärte Sophia Maschelski-Werning, stellvertretende Vorsitzende des SPD-Kreisverbands Warendorf. Im Vorfeld hatte auch schon sein heimischer Stadtverband Sendenhorst Daldrup vorgeschlagen. Auch aus anderen Städten und Gemeinden wurde die Unterstützung der Kandidatur signalisiert. Der gebürtige Sendenhorster Daldrup gehört dem Bundestag seit 2013 an. Er ist als kommunalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion die Stimme der kommunalen Familie, zudem Obmann für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen.