Vor zwei Wochen war kein einziger Nordwalder mit dem Coronavirus infiziert, jetzt hat die Zahl einen neuen Höchststand erreicht. 18 Nordwalder sind zurzeit infiziert, so viele wie nie zuvor. Im Frühjahr war die Zahl nicht einmal zweistellig. „Die Zahlen gehen in eine Richtung, die nicht gut ist“, sagt Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink. „Das ist schon bedenklich.“

Zu den 18 Infizierten kommen 79 Personen in Quarantäne. „Daran sieht man, dass jeder Einzelne doch einige Kontakte hatte“, sagt Hilgenbrink. Am kommenden Montag ist es zwei Wochen her, dass die neuen Einschränkungen gelten. „Ich hoffe mal, dass die Zahlen dann runtergehen.“

Infektionsketten häufiger nicht nachvollziehbar

Es sind vor allem zwei Dinge anders als in der ersten Welle, hat Hilgenbrink festgestellt: Wenn eine Person positiv auf das Coronavirus getestet wird, infizieren sich häufig auch die Familienmitglieder. „Wir haben mehrere Paare oder Familien, die vollständig betroffen sind. Das fällt auf“, sagt Hilgenbrink.

Eine zweite Erkenntnis aus der zweiten Welle: Wo sich die Betroffenen infiziert haben, lässt sich häufiger nicht nachvollziehen. „Das war im Frühjahr deutlich anders. Da wusste jeder, wo er sich infiziert hat“, erinnert sich Hilgenbrink. „Jetzt sagen einige: Ich weiß nicht, wo ich mich angesteckt habe.“

Hilgenbrink appelliert an die Vernunft

Überraschend kommt die zweite Welle für die Ordnungsamtsleiterin zwar nicht: „Wir haben damit gerechnet, dass im Herbst die Zahlen hoch gehen.“ Dennoch sei die Situation „unschön“. Deshalb appelliert Dagmar Hilgenbrink an die Nordwalder, die Kontakte zu beschränken – auch im privaten Bereich. Hilgenbrink erhält hin und wieder Anfragen zu privaten Feiern. „Ja, wir haben da keine Handhabe. Die können wir nicht verbieten. Aber ich kann wirklich nur ermahnen, das sein zu lassen“, sagt Hilgenbrink. „Man muss jetzt keine Feier mit 15 Leuten machen.“ Sie appelliere an die Vernunft.

Der private Bereich ist geschützt, im öffentlichen Raum kontrolliert das Ordnungsamt aber ebenso wie die Polizei. Beispielsweise am ZOB oder der Bushaltestelle an der Pröbstingstraße, wo momentan die Gesamtschüler einsteigen. Bislang seien die Schüler sehr diszipliniert gewesen, sagt Hilgenbrink. Alles in allem würden sich die Bürger auch schon an die Regeln halten.