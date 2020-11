Für die betroffene Person ist es möglicherweise ein doppelt unangenehmes Gefühl. Zum einen ist sie aktuell der einzige Patient in der Helios-Klinik, der nachweislich mit dem Coronavirus infiziert ist. Zum anderen ist er oder sie (Stand Mittwoch) der einzige Mensch, der auf der Isolierstation des Krankenhauses behandelt wird. Der Helios-Konzern veröffentlicht seit Dienstag die jeweils aktuellen Covid-19-Fallzahlen in jedem seiner bundesweit 89 Krankenhäuser.

In Lengerich befanden sich demnach am Mittwoch 111 weitere Patienten, die stationär auf einer der Normalstationen behandelt wurden. Auf der Intensivstation wurden weitere sechs Patienten versorgt, alle ohne eine Sars-Cov-2-Infektion. „Unsere Datenveröffentlichung dient der Einordnung und der überlegten Steuerung der Maßnahmen in den Kliniken während der Pandemie“, heißt es dazu von Seiten des Konzerns. Derzeit sei die Lage in den Krankenhäusern weitgehend unkritisch, „allerdings gibt es deutliche regionale Unterschiede“.

Nach Beobachtungen von Janine Koop akzeptieren sowohl Angehörige wie Patienten die durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen mit mehr Verständnis als beim ersten Lockdown im März. Von den Mitarbeitenden im Haus an der Martin-Luther-Straße 49 ist nach Angaben der Pressesprecherin derzeit keiner mit dem Coronavirus infiziert.

Unverändert gilt in der Klinik seit dem 27. Oktober bis auf Weiteres ein Besuchsverbot. Ausnahmen davon gibt es nur in Absprache mit den diensthabenden Ärzten und bei klar definierten Fällen. Ausgenommen von dem Verbot sind Angehörige von Palliativpatienten und schwerkranken Patienten am Lebensende. Zudem gibt es gesonderte Regeln für Eltern, wenn die Patienten Kinder sind (WN berichteten).

Mit viel Verständnis angenommen werde von den Angehörigen die Möglichkeit, Dinge, die von Patienten dringend benötigt werden – zum Beispiel Kleidung –, an der zentralen Annahmestelle an der Rezeption im Eingangsbereich des Krankenhauses abzugeben, sagt Janine Koop. Dieses Angebot bestehe täglich bis 18 Uhr. „Die Sachen werden dann von Mitarbeitern der jeweiligen Station abgeholt. Das klappt reibungslos.“