Gedenken in diesem Jahr besonders still

Gänzlich ohne Abordnungen von Vereinen und ohne Ehrenzug der Bundeswehr fand am Sonntagabend die Kranzniederlegung zum Volkstrauertag auf dem Marktplatz statt.

Am Ehrenmal für die Opfer von Krieg und Gewalt legten Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Oberstleutnant Timo Gadow, Kommandeur des Aufklärungsbataillons 7 aus der „Westfalen-Kaserne“, gemeinsam Kränze nieder. Es war ein sehr stilles Gedenken, zumal in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie auch auf die feierliche Begleitung durch den Musikverein Vorhelm verzichtet werden musste.

„Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Kriegen, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker“, zitierte Bürgermeister Berger das Totengedenken, das von Bundespräsident Theodor Heuss 1952 eingeführt und seitdem am Volkstrauertag von seinen Nachfolgern gesprochen wird. Das Gedenken schließe auch jene ein, die verfolgt und getötet worden seien, weil sie einem anderen Volk angehörten, einer anderen „Rasse“ zugerechnet wurden, Teil einer Minderheit waren oder deren Leben wegen einer Krankheit oder Behinderung als „lebensunwert“ bezeichnet wurde.

Erinnerung an alle Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Oberstleutnant Timo Gadow erinnerte an die Opfer der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage, an die Opfer von Terrorismus und politischer Verfolgung. „Unsere Gedanken sind an diesem Abend bei den Angehörigen der Bundeswehrsoldaten und anderer Einsatzkräfte, die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Kurz vor dem Termin auf dem Marktplatz hatte der Oberstleutnant am späten Sonntagnachmittag gemeinsam mit Stabsfeldwebel Thorsten Beste am Gedenkstein in der „Westfalen-Kaserne“ ebenfalls ei­nen Kranz niedergelegt – als stumme Alternative zur üblichen Feierstunde des Freundeskreises Ahlener Soldaten. Da Beste in dem Zusammenschluss auch als Schriftführer aktiv ist, vertrat er den Verein gleich mit. „In der aktuellen Situation müssen wir sehr stark darauf achten, dass wir möglichst wenige Menschen auf dem Kasernengelände haben, um Kontakte und damit auch Infektionsrisiken zu reduzieren“, erklärte Gadow. Eine große Zahl von Soldaten befinde sich derzeit ohnehin im Homeoffice oder in der Corona-Amtshilfe bei Gesundheitsbehörden der Umgebung (wir berichteten).

Keine Haus- und Straßensammlung

Weil in diesem Jahr coronabedingt auch die Haus- und Straßensammlung des Volkbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) entfällt, bitten Dr. Alexander Berger und Oberstleutnant Timo Gadow auf diesem Wege um eine Spende auf das Konto des Volksbundes. Erhebliche Reise- und Kontaktbeschränkungen führten dazu, dass die vier Jugendbegegnungsstätten des Vereins in Europa kaum ausgelastet werden konnten. „Helfen Sie mit, dass die Jugendbegegnungsstätten als wichtige Infrastruktur für Verständigung und Frieden in Europa trotz der diesjährigen Beschränkungen dauerhaft aufrechterhalten werden können“, bitten Bürgermeister und Kasernenkommandant unisono.

IBAN: DE71 4005 0150 0000 0115 85 (Sparkasse Münsterland Ost). Inhaber: VDK (Ortsgeschäftsführer Wilfried Hejnal)