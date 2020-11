Reiterliche Vereinigung plant Verbrennungsanlage für Mist

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) in Warendorf will die bundesweit erste Verbrennungsanlage für Pferdeäpfel bauen und damit unter anderem ihre Büros und Ställe beheizen. Sie beklagt aber, dass ihr der Bund beim Bau einer solchen Anlage lauter Steine in den Weg legt.

Einsparung von 600 Tonnen CO₂

Die FN ist der Dachverband für Pferdesport und Pferdezucht. Er verbrennt nach eigenen Angaben jedes Jahr 90 000 Liter Heizöl, um Ställe, Reithallen, ein Wohnheim und eigene Büros sowie die des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei zu heizen. Eine Pferdemist-Verbrennungsanlage für Bratäpfel der besonderen Art auf dem Gelände des Bundesstützpunkts könnte all das komplett übernehmen. Und nicht nur das: Mit der Restwärme könnten die benachbarte Lehreinrichtung für agrartechnische Berufe und die Häuser eines Wohngebiet beheizt werden. Die FN könnte so jährlich rund 600 Tonnen CO₂ einsparen.

Wenn nicht die deutschen Vorschriften für die Pferdemistverbrennung und das Bundesumweltministerium bremsen würden, klagt die FN. Investitions- und Betriebskosten für Pferdemist-Verbrennungsanlagen seien höher als nötig. Wer Pferdemist verbrenne, müsse die gleichen Vorgaben beachten wie die Betreiber von Müllverbrennungsanlagen, in denen teilweise hochgiftige Stoffe freigesetzt werden.

Laut Bundesumweltministerium aus gutem Grund: Mehrere Studien hätten nachgewiesen, dass „gefährliche Stoffe wie Dioxine und Furane entstehen“ können, wenn Pferdemist verbrannt wird. Deswegen seien „anspruchsvolle Emissions- und Überwachungsanforderungen bei der Verbrennung von Pferdemist erforderlich“.

FN will zum Gelingen der Energiewende beitragen

Nach den Worten eines Ministeriums-Sprechers sei die Verwertung von Pferdemist zwar „positiv zu bewerten“, aber vielleicht muss er dafür ja nicht verbrannt werden. Der Sprecher bringt Pferdeäpfel in Biogasanlagen ins Spiel. Der dort erzeugte Strom werde vom Staat gefördert. „Das BMU sieht dies als sinnvolle Verwertung des anfallenden Pferdemists an.“ Da in Deutschland der Grundsatz „erst recyceln, dann verbrennen“ gilt, könnte Pferdemist kompostiert oder unbehandelt als Dünger oder zur Verbesserung der Bodenqualität eingesetzt werden. Wenn dadurch Kunstdünger nicht produziert wird, werde CO gespart. Denkbar seien Pferdeäpfel auch in der professionellen Champignonzucht.

Genau das will die FN vermeiden. Allein die etwa 80 ständig am Bundesstützpunkt Reiten in Warendorf lebenden sowie die dort an Lehrgängen teilnehmenden Pferde produzierten jährlich im Schnitt etwa 1400 Tonnen Pferdemist. Der werde bislang von Lastwagen unter anderem bis ins Ausland gefahren, um dort Champignons zu düngen. „Die Fahrtwege sind lang, erzeugen CO, fördern Verkehrschaos und die Felder sind vielerorts zunehmend überdüngt. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass der Mist für die Energiegewinnung und zum positiven Gelingen der Energiewende genutzt wird“, sagt Bernhard Feßler, Leiter des FN-Hauptstadtbüros.