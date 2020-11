Bezirksregierung „impft“ Schulleitungen

Es sind momentan spannende Wochen, vor allem für Familien mit Schulkindern. Das Land will am Präsenzunterricht festhalten, derweil wirbeln Infektionsfälle das Schulleben regelmäßig durcheinander. Eine halbe Schule in Quarantäne? Dazu kann es in Grundschulen leicht kommen, wenn etwa eine Lehrerin oder ein Betreuer aus dem Offenen Ganztag erkrankt.

Die Schulbehörden aber wollen, dass Eltern und Öffentlichkeit gleichwohl ein gutes Gefühl angesichts des Schulbetriebs haben. Das unterstützt ein „Handout“, das die Bezirksregierung in dieser Woche den Schulleitungen hat zukommen lassen. Thema: Die Kommunikationstrategie in der Pandemie. Dort heißt es wörtlich: „Eltern, die in Sorge um ihre Kinder sind, Lokalpolitiker/innen unter Druck und nicht zuletzt Ihre Kolleginnen/en wollen nicht hören, das Sie Zweifel haben – sondern, dass Ihre Schule ein sicherer Ort ist!“

Praxisnahe Tipps der Bezirksregierung

Also schönes Wetter machen, so sehr es auch stürmen mag. Sollten Infektions- oder Quarantänefälle das Schulleben bereits erschüttern, gibt die Bezirksregierung praxisnahe Tipps: „Sie müssen sich nicht dazu erklären, ob eine/n Lehrer/in oder ein/e Schüler/in Auslöser der Maßnahme ist. Wichtig ist: Sie schützen die Übrigen!“ Und weiter: „Machen Sie möglichst gar keine identifizierenden Angaben zu Verdachts- oder Infektionsfällen!“ Es folgen noch Empfehlungen, mit Aussagen positive Aspekte zu unterstreichen. Etwa so: „Eltern können sich darauf verlassen, dass die Sicherheit ihrer Kinder höchste Priorität hat“. Oder: „Das Distanzlernen eröffnet uns neue Möglichkeiten, die wir auch nach der Corona-Pandemie weiterentwickeln sollten.“

Wie kommen solche Weisungen bei Schulleitungen an? Sie wolle ja am Präsenzbetrieb festhalten, beteuert eine Schulleiterin, und erzählt in einem Atemzug von Alltag an ihrer Schule – auch wenn es noch keine Infektions- und Quarantänefälle gibt. Unterrichtstage bei zehn Grad am offenen Fenster, frierende Kinder und Lehrer, genervte Eltern und Kollegen, Pädagogen mit Vorerkrankungen, die sich vor einer Ansteckung sorgen. „Aber schlechte Nachrichten soll ja keiner hören.“