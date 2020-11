Großeinsatz für die Polizei zurzeit am Edeka Milkner an der Warendorfer Straße: Nach ersten Informationen hat ein 36-jähriger Mann mit einem Messer in dem Supermarkt randaliert, Mitarbeiter und Kunden bedroht und angepöbelt.

Der Edeka wurde mittlerweile geräumt, die Beschäftigten der Bäckerei haben sich nach Informationen der Polizei in den Sozialraum eingeschlossen.

Die Polizei und das SEK aus Münster haben den Markt umstellt und versuchen, den polizeibekannten Mann zur Aufgabe zu bewegen. Wir berichten weiter.