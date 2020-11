Ein 47-jähriger Mann, der möglicherweise den Brand in einem Mehrfamilienhaus am frühen Morgen des 7. November (Samstag) gelegt haben soll, wurde am Mittwoch festgenommen. „Der Beschuldigte meldete sich selbstständig bei der Polizei und gab seinen Aufenthaltsort bekannt“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Polizisten nahmen ihn daraufhin in Dortmund fest. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, ob der Mann den Brand möglicherweise in suizidaler Absicht gelegt hat. Hierzu dauern die Ermittlungen an.“ Ein Richter verkündete den Haftbefehl am Mittwochnachmittag. Der Beschuldigte befindet sich jetzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Brandort lokalisiert und Feuer gelöscht

In der Nacht vom 6. auf den 7. November verständigten um 3.15 Uhr Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Straße Zur Quelle die Feuerwehr, nachdem ein Rauchmelder ausgelöst worden war und sie in dem Treppenhaus Rauch wahrnahmen. Im Anschluss verließen die Personen das Haus und warteten im Garten auf die verständigten Rettungskräfte. Durch die Feuerwehr konnte der Brandort schnell lokalisiert und das Feuer gelöscht werden.

Weitere Bewohner flüchteten zunächst auf ihre Balkone und wurden dann über das Treppenhaus evakuiert. Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand in der Wohnung eines 47-jährigen Bewohners des Hauses möglicherweise vorsätzlich herbeigeführt wurde. Zur Klärung des Sachverhaltes setzte das Polizeipräsidium Münster eine Mordkommission ein. „Wir erhielten schnell Hinweise darauf, dass der 47-Jährige das Feuer in seiner Wohnung selbst gelegt haben könnte“, so der Leiter der Mordkommission, Kriminalhauptkommissar Thomas Götze. „Nach der Brandstiftung soll der Beschuldigte dann nach Zeugenaussagen aus seiner Wohnung gelaufen und mit einem Pkw geflüchtet sein.“ Die Fahndung nach dem Beschuldigten verlief erfolglos. Die Staatsanwaltschaft Münster erwirkte einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Brandstiftung und versuchter Todesfolge.