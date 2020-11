Ein Anwohner war kurze Zeit zuvor durch ein ungewöhnliches Geräusch wach geworden. Als er durch ein Fenster auf die Straße schaute, entdeckte er den brennenden Opel. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Dennoch wurde das Auto vollständig zerstört. Das Feuer zerstörte darüber hinaus ein Stück einer Hecke sowie einen Altkleidercontainer. Beides stand in der Nähe des Opels, heißt es von der Polizei.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der 05971/938-4215.

In Rheine hat es in den vergangenen Wochen weitere Auto-Brände gegeben. Am 9. November brannte am späten Abend an der Osnabrücker Straße ein Daimler Chrysler vollständig aus. Am 12. November stand in den frühen Morgenstunden an der Schorlemerstraße ein Peugeot in Flammen. Der Peugeot war danach unbrauchbar. Zwei weitere Autos, die in der Nähe parkten, wurden ebenfalls stark beschädigt. Ob es zwischen den Auto-Bränden einen Zusammenhang gibt, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.