Corona-Infektionsgeschehen: die aktuelle Situation in den Klinikverbünden im Münsterland

Die Kliniken im Münsterland können derzeit noch alle Patienten problemlos behandeln. Keiner der großen Träger sieht eines seiner Häuser durch die Corona-Pandemie und die hohe Zahl an infizierten an Kapazitätsgrenzen stoßen. Das hat eine Umfrage unserer Zeitung ergeben.

„Notwendige Operationen und Behandlungen können nach wie vor uneingeschränkt durchgeführt werden“, sagte Winfried Behler, Sprecher der Franziskus-Stiftung, zu der bundesweit 15 Krankenhäuser gehören. Sollte sich die Situation zuspitzen, könne man jederzeit die sogenannten „elektiven“ Behandlungen verschieben, ergänzt Christian Eggersmann, Ärztlicher Direktor der Ma­thias-Stiftung mit Sitz in Rheine. „Dann hätten wir genügend Kapazitäten, zusätzliche Intensivstationen aufzubauen.“

Im Münsterland betreiben mit der Franziskus-Stiftung, der Mathias-Stiftung, den Christophorus-Kliniken, dem Klinikum Westmünsterland und dem Uniklinikum Münster (UKM) fünf große Träger insgesamt mehr als 20 Krankenhäuser. Das UKM hat derzeit sieben Operationssäle und mehrere Stationen geschlossen, um genug Personal für die Versorgung von Covid-19-Pa­tienten zur Verfügung stellen zu können. Der Ärztliche Direktor Hugo Van Aken sagt allerdings: „Im Vergleich zu anderen Universitätskliniken leben wir in Münster auf einer Insel der Glückseligkeit.“

Wie sieht es derzeit in den münsterländischen Kliniken aus? Die Frage liegt auf der Hand. Wir haben sie in den großen Klinikverbünden gestellt:

Uni-Klinik Münster (UKM):

Neben dem Mutterhaus in Münster gehört zum Universitätsklinikum auch das Marienhospital in Steinfurt. Das größte Krankenhaus im Münsterland hat derzeit sieben Operationssäle und mehrere Stationen geschlossen, um genug Personal zur Versorgung der Covid-19-Patienten bereitstellen zu können. Erst Ende vergangener Woche wurde zulasten des Regelbetriebs ei­ne Quarantänestation eingerichtet.

Dennoch sagt der Ärztliche Direktor des UKM, Professor Hugo Van Aken: „Im Vergleich zu anderen Universitätskliniken leben wir in Münster auf einer Insel der Glückseligkeit. Wir haben neun von 135 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, in den Universitätskliniken in Essen oder Düsseldorf sind es über 40.“

Auch mit Blick auf die deutschlandweit konstant hohen Zahlen an Neuinfektionen ist dem Direktor nicht bange: „Die Zahlen der bei uns im Haus behandelten Covid-Patienten ist sogar leicht abnehmend.“ Eine Überlastung des Personals kann Van Aken zudem nicht erkennen. „Wir halten uns ans Arbeitszeitgesetz und an die Pflegepersonaluntergrenzen“, sagt er. Würde man eine Ampel für die Situation vor Ort zugrunde legen, stünde diese am UKM derzeit auf „gelb“, sagt Van Aken.

Franziskus-Stiftung:

Die Franziskus-Stiftung betreibt im Münsterland das St.-Fran­ziskus-Hospital in Münster, das Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup, das St.- Franziskus-Hospital Ahlen, das St.-Elisabeth-Hospital Beckum, das Maria-Josef-Hospital Greven und das St.-Marien-Hospital Lüdinghausen.

Nach Angaben des Pressesprechers Winfried Behler sind aktuell die Intensivstationen an allen Standorten ähnlich gut ausgelastet. Zwar sei dort ein spürbarer Anstieg an Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung zu beobachten, an Kapazitätsgrenzen stoße man derzeit allerdings nicht. „Schließungen von anderen Bereichen oder Stationen in größerem Ausmaß mussten bislang nicht vorgenommen werden.

Notwendige Operationen und Behandlungen können in unseren Krankenhäusern nach wie vor uneingeschränkt durchgeführt werden “, betonte Behler. Das liege auch daran, dass die Situation beim medizinischen und pflegerischen Personal recht stabil sei und wenige Mitarbeiter positiv getestet oder aus Vorsichtsgründen in Quarantäne sind. Auf einer Ampel würde Behler die Situation in den Häusern der Franziskus-Stiftung „zwischen grün und gelb“ einstufen.

Mathias-Stiftung:

Zur Stiftung mit Sitz in Rheine gehören das Mathias-Spital Rheine, das Jakobi-Krankenhaus Rheine, das Klinikum Ibbenbüren, das Paulinenkrankenhaus in Bad Bentheim und das St.-Elisabeth-Hospital in Mettingen.

„In unseren Häusern fährt das Personal unter Volllast“, sagt der Ärztliche Direktor Dr. Christian Eggersmann. Vor allem im November, einem für Kliniken traditionell arbeitsreichem Monat. Weil in diesem Jahr on top Corona-Patienten hinzukommen, „müssen wir derzeit genau schauen, wann wir welche große Operation durchführen, wenn Patienten danach auf die Intensivstation verlegt werden müssen“. Leuchtete die Ampel in den Kliniken des Kreises Gütersloh rot, „ist sie bei uns gelb“.

Sollte das Infektionsgeschehen dramatischer werden, habe die Mathias-Stiftung entschieden, planbare Behandlungen zu verschieben. „Dann hätten wir die Kapazitäten, zusätzliche Intensivstationen aufzubauen.“

Ausgefallene Tests Angesichts vielerorts coronabedingt überlasteter Gesundheitsämter kommt es bei den Untersuchungen künftiger Erstklässler zu Pro­blemen. Viele Tests mussten bisher ausfallen, sagte Anne Bunte, NRW-Vorsitzende der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Mitarbeiter der Kinder- und Jugend-Gesundheitsdienste seien für akute Aufgaben im Pandemie-Bereich eingesetzt worden. Es dürfe nicht sein, dass Kinder durchs Raster fallen, fordert der Grundschulverband NRW. ...

Christophorus-Kliniken:

Die Christophorus-Kliniken betreiben Häuser in Coesfeld, Dülmen und Nottuln. „In den Christophorus-Klinken ist die gegenwärtige Situation erfreulich entspannt“, sagt Geschäftsführer Dr. Mark Lönnies. Zehn Covid-19-Patienten wurden in der vergangenen Woche in den drei Häusern behandelt.

„Wir befinden uns im Normalbetrieb“, sagt der Geschäftsführer. Was seiner Ansicht nach auch daran liegt, dass die „Infektionszahlen im Kreis Coesfeld niedriger sind als in anderen Kreisen“. Auf einer Ampel „sind wir noch auf grün“, sagt er. „Wenngleich natürlich auch bei uns das Personal permanent unter Volllast fährt.“

Klinikum Westmünsterland:

Das Klinikum Westmünsterland hat im Kreis Borken sechs Krankenhausstandorte. Das St.-Agnes-Hospital in Bocholt, das St.-Marien-Hospital in Borken, das St.-Marien-Krankenhaus Ahaus, das St.-Vinzenz-Hospital in Rhede, das St.-Marien-Hospital Vreden und das Krankenhaus Maria Hilf in Stadtlohn.

In den sechs Häusern werden derzeit knapp 40 Covid-Patienten behandelt. Dabei ist die Anzahl derer, die sich auf den Intensivstationen befinden, „relativ gering“, sagte Sprecher Tobias Rodig gegenüber unserer Zeitung. Derzeit stellen sich die Krankenhäuser auf eine steigende Zahl an Covid-19-Patienten ein.

Andere Behandlungen darum einzuschränken, sei derzeit nicht geplant. „Wir sind aber darauf vorbereitet.“ Bei Bedarf sei das Klinikum Westmünsterland zeitnah in der Lage, „weitere Intensivplätze zu schaffen“. Dazu seien auch Personalkapazitäten vorhanden – „wenngleich natürlich nicht endlos“.