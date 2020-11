Eigenheime drastisch teurer

Vielen Unkenrufen zum Trotz klettern die Immobilienpreise auch in der Corona-Krise weiter. Dass die Nachfrage ungebrochen hoch ist, liegt auch am Trend zur Digitalisierung und zum Homeoffice. Aus Umfragen geht hervor, dass Menschen größeren Wert auf Wohnfläche und Platz im Freien ­legen. Gerade in Homeoffice-Zeiten ist es komfortabler, im eigenen Arbeitszimmer als am Küchentisch zu sitzen. Hinzu kommt, dass ein Eigenheim im Umland der Metropolen noch weiter an Attraktivität gewinnt.

Gerade während des Lockdowns wissen Menschen die eigenen vier Wände noch mehr zu schätzen und stecken mehr Geld in Garten, Terrasse & Co. Das belegt nicht nur der Ansturm auf die Baumärkte . Angesichts niedriger Zinsen und mangels anderer attraktiver Anlagen investieren zudem weiter viele Deutsche in Betongold. Und ein Ende der Niedrigzinspolitik ist nicht in Sicht.

Aber einige Menschen befürchten, dass sich ihre wirtschaftliche Situation im Zuge der Krise verschlechtern könnte – und wegen steigender Preise der Immobilienkauf in die Ferne rückt. Umso wichtiger ist es, stockende Genehmigungsverfahren für Neubauprojekte zu beschleunigen und damit das Angebot an Immobilien zu erhöhen. | Von Stefan Biestmann