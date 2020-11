Schneechaos vor 15 Jahren: „Gruselig, dunkel, bitterkalt“

„Es schneit ganz dicke Flocken und der Schnee ist so hoch, dass er mir bis zum Bauch geht.“ So stellt sich der siebenjährige Lars Fehren das Schneechaos vor, von dem seine Oma Hedwig noch manchmal erzählt. Genau 15 Jahre ist es heute her, dass Teile des Münsterlands unter einem halben Meter Neuschnee versanken. Hunderttausenden machte besonders ein tagelanger Stromausfall zu schaffen. Die Ereignisse gingen als „Schneechaos“ in die Geschichte ein. Doch längst ist die Erinnerung verklärt und für viele, die betroffen waren, fühlt es sich nachträglich wie ein Abenteuer an. An was erinnern sich Kinder?

Dass seine Oma mit nassen Haaren und Lockenwicklern zu einer Geburtstagsfeier nach Gronau-Epe gefahren ist, mag der siebenjährige Lars kaum glauben. „Ich hatte doch gerade meine Haare gewaschen, als der Strom wegging“, meint Hedwig Fehren lachend. Da in Epe kein Stromausfall war, hat sie dort ihre Haare getrocknet. „Das war das wohl wie im Mittelalter. Da hatten die Leute ja auch keinen Strom“, stellt Lars fest. Er findet so ein Schneechaos jedenfalls echt spannend.

Warmer Kakao vom Gasherd

„Ja, für uns Kinder war das total interessant“, blickt Maria Möller zurück. Sie war damals sieben Jahre alt und erinnert sich an Gesellschaftsspiele am warmen Kamin, an Schneeballschlachten und an die vielen Nachbarn, die zu ihnen ins Haus kamen. „Unsere Oma hatte nämlich einen Gasherd. Sie hat Kaffee, Kakao und warme Mahlzeiten gekocht und alle Leute versorgt“, erzählt die 22-Jährige.

Kindergeburtstag mit nur einem Gast

Gerrit Ermke wird das Schneechaos für immer mit seinem außergewöhnlichen Kindergeburtstag verbinden. „Ich hatte meine Schulfreunde eingeladen und mich tierisch auf diesen Tag gefreut. Aber wie es aussah, würde wohl niemand durch die Schneemassen kommen. Als dann ein Schulfreund von seinem Vater mit einem Trecker gebracht wurde, war ich natürlich überrascht und habe mich riesig gefreut. Wir haben zu zweit Kindergeburtstag gefeiert“, erinnert sich der heute 23-Jährige.

Das Schneechaos im Münsterland 2005 1/33 Verkehrschaos am Schöppinger Berg. Foto: Jürgen Peperhowe

Schneechaos Foto: Jürgen Peperhowe

Linienbus bei Legden Foto: Jürgen Peperhowe

Nathalie Licard mit der Spezial-Schneekugel aus der Harald-Schmidt-Show. Foto: Jürgen Peperhowe

In einer Notunterkunft in Ochtrup werden am Sonntagmorgen (27.11.2005) Kinder mit warmen Getränken und etwas Essen versorgt. Foto: dpa

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers in Münster. Foto: Jürgen Peperhowe

Unter schneebedeckten Stromleitungen fährt ein Fahrzeug der Straßenmeisterei am Samstag (26.11.2005) über die Autobahn A31 im münsterländischen Heek. Die Autobahn wurde aus Sicherheitsgründen gesperrt. Foto: dpa

Umgeknickte Strommasten zwischen Altenberge und Laer. Foto: Jürgen Peperhowe

Chaos am Schöppinger Berg. Foto: Jürgen Peperhowe

Nichts geht mehr am Bahnhof Münster. Foto: Jürgen Peperhowe

Versorgung in Leer. Foto: Jürgen Peperhowe

In einer Notunterkunft im münsterländischen Ochtrup sitzen am Sonntagmorgen (27.11.2005) Petra, das Kleinkind Andre und Andreas. Foto: dpa

Im münsterischen Hauptbahnhof wurden gestrandete Bahnreisende im Schutzbunker betreut. Foto: Jürgen Peperhowe

In einer Notunterkunft im münsterländischen Ochtrup sitzen am Sonntagmorgen (27.11.2005) Bewohner des Ortes, der seit mehr als 48 Stunden ohne Strom ist, beim Frühstück. Foto: dpa

Ein Schneemann in Münster. Foto: Jürgen Peperhowe

Schnee 2005 in Borghorst. Foto: Cornelia Balzer

In einer Notunterkunft im münsterländischen Ochtrup versorgen Mitarbeiter des Roten Kreuzes am Sonntagmorgen (27.11.2005) die Bewohner des Ortes, der seit mehr als 48 Stunden ohne Strom ist. Foto: Jürgen Peperhowe

Kochen mit Teelichtern: Christel (r.) und Christian Materne und Nachbarin Anne Hassenflug aus Burgsteinfurt machen Dosensuppe. Foto: Jürgen Peperhowe

Umgeknickte Strommasten stehen am Montag (28.11.2005) auf einem Feld bei Laer in der Nähe von Münster. Foto: dpa

Kochen mit Teelichtern: Christel (r.) und Christian Materne und Nachbarin Anne Hassenflug aus Burgsteinfurt machen Dosensuppe. Foto: Jürgen Peperhowe

Umgeknickte Strommasten zwischen Altenberge und Laer. Foto: Jürgen Peperhowe

Ein Gastkocher macht es möglich: Monika Meier von der Kreisrotkreuzleitung versorgt die Einsatzkräfte mit heißer Suppe. Foto: Anne Eckrodt

Wenn nichts mehr geht: Autos aus dem Schneegestöber schieben war am Wochenende des 25./26. November 2005 wohl noch eine der leichteren Übungen. Die Ereignisse in Ochtrup und Umgebung haben aber gezeigt, dasss ich die Menschen gegenseitig helfen. Foto: Beile

Jürgen Rüttgers zu Besuch in Ochtrup. Foto: Jürgen Peperhowe

Foto: Jürgen Peperhowe

Vor einer Notunterkunft im münsterländischen Ochtrup wärmt sich ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes am Sonntagmorgen (27.11.2005) mit einem Becher heißem Tee auf. Foto: dpa

Schneekugel aus der Harald-Schmidt-Show, Foto: Anne Eckrodt

Mitarbeiter von RWE bei der Reparatur der Hochspannungsleitungen bei Ahaus. Foto: Jürgen Peperhowe

RWE-Monteure schrauben am Montag (28.11.2005) bei Ochtrup einen Notstrommast für die Starkstromleitung zwischen Gronau und Ochtrup zusammen. Foto: dpa

Fachleute des Energieversorgers RWE reparieren am Sonntag (27.11.2005) nahe dem münsterländischen Ochtrup eine Stromüberlandleitung. Foto: dpa

In einer Notunterkunft im münsterländischen Ochtrup kümmert sich Mitarbeiter des Roten Kreuzes am Sonntagmorgen (27.11.2005) um die Einheimischen. Foto: dpa

Unter schneebedeckten Stromleitungen fährt ein Fahrzeug der Straßenmeisterei am Samstag (26.11.2005) über die Autobahn A31 im münsterländischen Heek. Foto: Jürgen Peperhowe

Zwei Techniker reparieren am Sonntag (27.11.2005) in Leeden (Kreis Steinfurt) eine Stromleitung, die sich in einer Winterlandschaft mit schneebehangenen Bäumen befindet. Foto: dpa

Julian Zurkuhl (22) indes fand es besonders spannend, als ein Fernseh-Team ihn und seine Familie von der Stadthalle nach Hause begleitete und ihnen Fragen stellte.

Schneeballschlachten

Die 20-jährige Nina Hoffstedde erinnert sich an Schneeballschlachten mit Nachbarkindern und an Nachbarn, bei denen es heißen Kakao vom Gaskocher gab. „Am Tage haben wir uns hauptsächlich im Gartenhaus aufgehalten, weil es da einen Ofen gab. Abends sind wir zurück ins Haus gegangen. Es war gruselig, dunkel und bitterkalt. Mit der Taschenlampe sind wir ins Bett gegangen.“

„Bei uns im Hause war es auch am Tage dunkel. Denn unsere elektrischen Rollladen gingen nicht hoch. Also haben wir Kerzen angezündet, am Kamin gesessen und Gesellschaftsspiele gemacht“, weiß der 17-Jährige Veit Flaßkamp, dessen Eltern noch oft über das Schneechaos reden.