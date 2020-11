Vom beschaulichen Nottuln in die weite Welt – Christian Baumeister hat es geschafft. Der gebürtige Nottulner hat sich als Tierfilmer ein internationales Renommee erarbeitet. Zahlreiche Produktionen und Aufträge führten ihn in ferne Länder und Kontinente, doch genauso gern widmet er sich immer wieder auch den faszinierenden Lebensräumen direkt vor der Haustür.

Nach der viel beachteten Dokumentation über die Dülmener Wildpferde ist jetzt ein neue, für das Fernsehen produzierte Dokumentation zu sehen, in dessen Mittelpunkt wieder ein Lebensraum aus dem Münsterland steht: Es geht um die Rieselfelder in Münster – eine Wasserwildnis mit einer erstaunlichen Tierwelt, ein Drehkreuz des Vogelzugs, das seltenen Arten Schutz und Lebensraum bietet.

Der Film von Christian Baumeister und dem Dokumentarfilmer und Regisseur Max Meis entdeckt das einzigartige Europareservat Rieselfelder in all seiner Vielfalt. Die Kamera fängt majestätische Landschaften ein und schaut in verborgene Welten. Die Balz der Stichlinge oder der Schlupf der Ringelnattern sind Ereignisse, die kaum jemand je zu Gesicht bekommen hat. Superzeitlupen zeigen Verhaltensweisen von Tieren, die das bloße Auge kaum erkennen würde.

Anhand von historischen Aufnahmen und spektakulären Luftbildern erzählt der Film auch die außergewöhnliche Geschichte der Rieselfelder. Denn das Naturparadies im Herzen Europas wurde vom Menschen geformt. Früher versickerte hier das Abwasser der nahe gelegenen Stadt Münster. Durch Zufall entstand aus der vormodernen Kläranlage ein neuer Lebensraum für seltene Wasservögel.

Auf engstem Raum konnte sich eine erstaunliche Artenvielfalt entwickeln. „Die Rieselfelder sind ein herausragendes Beispiel für eine Symbiose aus menschlicher Zivilisation und wilder Natur. Christian Baumeister und Max Meis zeigen eindrucksvoll, wie anpassungsfähig Tiere und Pflanzen sein können. Wenn wir sie lassen, erobern sie ihren Raum ganz von allein“, heißt es im Begleittext zu dieser Dokumentation.

Der Kultursender arte zeigt die Dokumentation „Drehkreuz Rieselfelder – Vogelparadies im Herzen Europas“ in einer Erstausstrahlung am Donnerstag (26. November) um 20.15 Uhr.