Die Auslastung der Parkhäuser ist immer auch ein guter Indikator für den Ansturm der Kunden in den Städten. „Am ersten Adventssamstag sind eigentlich schon um 10 oder halb elf in Münster die Parkhäuser voll. Das war aber jetzt anders“, berichtet Karin Eksen, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Westfalen- Münsterland, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Sie spricht von Umsatzrückgängen der Kaufleuten am ersten Adventssamstag im „deutlich zweistelligen Bereich“ im Vergleich zum Vorjahr. „Uns fehlen die Kunden aus den Niederlanden und die Weihnachtsmarkt-Touristen“, berichtet Eksen. Angesichts der coronabedingten Umstände stellt sie aber auch fest: „Es hätte schlimmer kommen können.“

Die Stimmung der Kunden am Samstag sei entspannt und geduldig gewesen – „auch wenn es mal Wartezeiten gab“. Weihnachtsgeschenke standen bei vielen Kunden noch nicht ganz oben auf der Agenda. „Das ist aber traditionell so am ersten Adventswochenende.“ Gekauft wurden vielmehr vor allem Dekoartikel, Strickwaren oder Nachtwäsche.

Forderungen nach mehr staatlichen Hilfen für Einzelhandel

Laut Handelsverband NRW gaben bei einer Umfrage unter rund 250 Mitgliedern etwa 40 Prozent an, dass am ersten Adventssamstag nur bis zu 40 Prozent der Kunden des Vorjahres gekommen seien. Am Schnäppchentag „Black Friday“ dagegen kam es zwar nicht im Münsterland, aber in einigen NRW-Städten zu problematischen Zuständen: Aufgrund des Gedränges in den Fußgängerzonen wurden Corona-Regeln nicht eingehalten. In Köln mussten zwei Shopping-Center zeitweise die Tore schließen. In Bielefeld hatten sich die Passanten an einigen Stellen in der Fußgängerzone so dicht geballt, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten wurden. Die Stadtverwaltung bat die Menschen zwischenzeitlich, nicht mehr in die Innenstadt zu kommen und zu Hause zu bleiben. Auch in Dortmund war die Innenstadt so voll, dass Abstände teilweise nicht eingehalten werden konnten.

Unterdessen wird der Ruf nach mehr staatlichen Hilfen für den Einzelhandel lauter. „Die Lage ist dramatisch“, berichtet Karin Eksen. Der Teil-Lockdown treffe die Händler hart. Gerade der innerstädtische Mode- und Schuhhandel leide besonders unter den Auswirkungen. „Die Händler sind zwingend auf weitere Hilfen angewiesen“, sagt Eksen.

Kritik an neuen Zugangsbeschränkungen für Geschäfte

Michael Radau, Präsident des Handelsverbandes NRW, berichtet der Deutschen Presse-Agentur, dass die Geschäfte nicht selten mit Umsatzrückgängen von 50 oder 60 Prozent kämpften. Er sehe die Gefahr, dass manche Innenstädte im nächsten Winter nicht mehr wiederzuerkennen seien und dass sich Discount-Läden oder Leerstände an Stellen breit machten, wo man das nie erwartet hätte.

Ebenso wie Karin Eksen kritisiert er die jüngste Entscheidung von Bund und Ländern, für Dezember neue Zugangsbeschränkungen für Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche einzuführen. Diese Regelung werde nur dazu führen, dass noch mehr Einkäufe ins Internet verlagert würden.