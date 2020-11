Die fand erstmals rein digital statt. Per Internet-Video diskutierten die Teilnehmer das Thema „Aufbruch im Münsterland! Über die neue Dynamik in Ernährung, Tourismus und Landwirtschaft“.

Nach einem Grußwort von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (aus Münster) stellte der SPD-Landtagsabgeordnete André Stinka das Münsterland als eine starke Region vor. „Wir dürfen uns aber nicht auf dem Gefühl ausruhen, es laufe doch“, mahnte er. Zumal sich etwa die Region Ostwestfalen in vielen Bereichen besser präsentiere.

Drei Diskussionen

In drei parallelen Diskussionsrunden, in die sich die Teilnehmer einklinken konnten, wurde über einen nachhaltigen Wandel in der Ernährungsbranche, die Digitalisierung der Landwirtschaft und Zukunftsentwicklungen im müns­ter­län­di­schen Tourismus diskutiert. Die Ergebnisse waren Thema einer Abschlussrunde im virtuellen Plenum. Dabei wurden die Überschneidungen deutlich. Etwa als der Landtagsabgeordnete Frank Sundermann betonte: „Wenn wir die Infrastruktur für den Tourismus verbessern, dann profitieren auch die Menschen, die hier leben, und die Wirtschaft.“ Klaus Ehling vom Münsterland e.V,. ergänzte: „Nur ein starker Lebensraum ist auch ein interessanter Ort für Touristen“. Er verband damit den eindringlichen Appell, in Infrastruktur zu investieren. Und das auch auf dem Land. Sundermann veranschaulichte das sehr verständlich: „Es nutzt nichts, wenn in Münster die Taktfrequenz von zehn auf sieben Minuten verkürzt wird, und bei uns in Schale fährt nie ein Bus.“

„Wir brauchen Wertschöpfungszentren“

Den möglichen Wandel weg von Massentierhaltung und Supermarktware hin zu nachhaltiger und regionaler Ernährung beschäftigte die Runde, in der sich unter anderem die Landtagsabgeordnete Annette Watermann-Krass engagierte. „Wir brauchen Wertschöpfungszentren“, forderte sie. Die sollten regionale Erzeuger und Verbraucher vernetzen. Sie warb für verlässliche Vereinbarungen mit Caterern und Anbietern von Schul- und Kita-Verpflegung, um den Anteil von Bio- und regionalen Produkten zu erhöhen, damit mehr Landwirte in der Region es wagen, auf nachhaltige Landwirtschaft umzusteigen. „Ich habe keine Bedenken, dass wir genügend findige Betriebe haben“, versicherte Dr. Jörn Krämer vom Landwirtschaftsverband.

Wo sind die Daten?

Beim Thema Digitalisierung, die zum Beispiel die Landwirtschaft vereinfachen könnte, trieb viele die Frage der Datensicherheit um. Wer hat die Daten – der Hersteller des volldigitalen Mähdreschers? Oder im Tourismus: die großen Booking-Portale?

Viele Fragen, viele Ideen – und am Ende ein Appell von André Stinka, das „Kirchturmdenken“ abzustellen: „Da ist im Münsterland noch etwas zu tun.“