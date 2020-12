Großer Run auf den kleinen Piks

Vier bis sechs Wochen, so schätzt Apothekerin Sarah Wimber, hat der Lieferengpass gedauert. In den hiesigen Arztpraxen und Apotheken sei der Grippeimpfstoff nur noch vereinzelt oder gar nicht mehr zu bekommen gewesen. Doch dieser Zustand sei nun vorbei. „Wir sind wieder beliefert worden“, sagt die Mitarbeiterin der Sendenhorster Apotheke Hake.

Die Nachfrage nach der Grippeimpfung sei in diesem Winter ungleich höher als in den vergangenen Jahren. „Ich weiß von Praxen, die ihren normalen Jahresbedarf dieses Mal in etwa vier Wochen verimpft haben“, berichtet Wimber. Schuld ist, natürlich, Corona und der damit verbundene Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, in diesem Jahr dringend die Möglichkeit der Impfung zu nutzen.

Auch in der Drensteinfurter Wagenfeld-Apotheke ist just in dieser Woche eine Lieferung eingetroffen. Doch die 50 Impfdosen sind quasi auch schon wieder verplant, denn Inhaberin Kerstin Kämmerer und ihr Team haben in den vergangenen Woche eine Warteliste geführt – und auf der stehen eben fast 50 Namen. Nun werden die Versicherten, die sich auf die Liste haben setzen lassen, informiert, dass sie ihren Impfstoff abholen können.

Täglicher Anruf beim Großhändler

Die Wagenfeld-Apotheke gibt darüber hinaus auch Impfdosen an Praxen weiter, wo die gesetzlich Versicherten sich den Piks direkt geben lassen können. „Auf diese Lieferung warten wir allerdings weiterhin“, erklärt Kerstin Kämmerer, die sich jeden Morgen bei ihrem Großhändler danach erkundigt, dort aber keine verlässlichen Informationen zum Liefertermin erhält.

Sie kann – bezogen auf die Privatpatienten, die sich ihre Impfdosis auf Rezept in der Apotheke abholen müssen – eine deutlich gestiegene Nachfrage im Vergleich zu den Vorjahren feststellen. „Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, ist gerade in der Gruppe 50 plus gestiegen“, hat sie beobachtet. Aber auch viele jüngere Menschen ließen sich impfen. „Ich glaube nicht, dass wir am Ende dieser Saison noch Impfdosen übrig haben werden“, so Kämmerer.

Im Ärztehaus am Amtshofweg ist die Lage derzeit entspannt. Gerade erst seien 300 Impfdosen geliefert worden. Ähnlich wie Kerstin Kämmerer betont die Praxis, dass die jeweilige Situation auch damit zusammenhänge, über welchen Großhändler oder welche Apotheke man seine Medikamente beziehe.

Das Ärztehaus wird von der Walstedder Maximilian-Apotheke beliefert – und die hat offenbar beste Kontakte in den Handel. „Wir haben alle unsere Kunden versorgen können, wir sind da sehr breit aufgestellt“, erzählt Apotheker Andreas Schoster. 15 Lieferungen habe es seit Beginn der Grippesaison gegeben. „Wir haben ordentlich vorbestellt und dann auch zwischendurch immer wieder nachgeordert.“ Man habe sogar einen Überschuss an Impfdosen zur Verfügung gehabt. „Die haben wir dann wieder zurückgegeben, damit sie an andere Apotheken weitergegeben werden können“, berichtet Schoster.

Etwa die doppelte Menge an Impfstoff, schätzt er, werde in dieser Saison vor Ort ausgegeben. Wobei die Nachfrage so langsam wieder nachlasse. „Jetzt warten alle auf den anderen Impfstoff – den gegen Corona.“