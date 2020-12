Bei einer Messerstecherei lebensgefährlich verletzt wurde ein 23-jähriger Mann in Beckum. Die Tat ereignete sich am Dienstagabend um 20.28 Uhr in Beckum. Tatverdächtig ist ein 29-Jähriger, der zunächst flüchtete, aber am Mittwochmittag festgenommen werden konnte.

„Nach ersten Erkenntnissen trafen die Kontrahenten zufällig aufeinander“, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. Gegen 12 Uhr am Mittwoch entdeckten Beamte den Gesuchten in der Nähe seiner Wohnanschrift und nahmen ihn widerstandslos fest.

"Nach ersten Zeugenvernehmungen könnte dem Angriff ein verbaler Streit voraus gegangen sein, in dessen Verlauf der 29-Jährige das Messer eingesetzt haben soll", beschrieb Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt die Geschehnisse. "Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen, dauern an."

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kamen noch in der Nacht ein Hubschrauber und Mantrailer-Hunde zum Einsatz. Die Polizisten durchsuchten unter anderem auch mehrere Wohnungen.