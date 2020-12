Nach Messerangriff in Beckum: Richterin ordnet U-Haft gegen 29-Jährigen an

Am Donnerstag hat die Polizei einen 29-jährigen Mann aus Beckum in der Nähe seiner Wohnanschrift festgenommen . Der 29-Jährige soll am Dienstagabend bei einem Streit in Beckum einen 23-Jährigen mit einem Messer angegriffen haben.