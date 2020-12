Everswinkel -

Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge wurde einem 32-jährigen Mann aus Horstmar vor dem Amtsgericht Warendorf gestern vorgeworfen. Und das in Tateinheit mit dem Besitz von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und mit dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln.