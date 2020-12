Am Montagnachmittag erfasste ein Auto eine 84-jährige Frau in Ibbenbüren-Laggenbeck. Sie wollte, gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Ehemann, die Ledder Straße gegen 17.10 Uhr überqueren und so auf den gegenüber liegenden Radweg gelangen. An der unbeleuchteten Stelle der Landstraße wurde die Fußgängerin dann von einem Pkw erfasst. Der 34-jährige Fahrer und der Ehemann blieben unverletzt. Im Bereich der Unfallstelle beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, ob der Fahrer sie überschritt, ist unklar.