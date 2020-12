Keine Gottesdienste im Stadion

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Ahlen hat in einer kurzfristig einberufenen Sitzung am Dienstagabend beschlossen, einer Empfehlung der Evangelischen Landeskirche von Westfalen zu folgen und alle geplanten Gottesdienste ab dem vierten Advent bis zum 24. Januar abzusagen.

Davon sind auch die drei bereits vorbereiteten Gottesdienste im Wersestadion sowie die Christvesper in der Stadthalle an Heiligabend betroffen, die in Absprache mit der Stadt Ahlen und der Stadthalle ebenfalls nicht stattfinden werden. Das Presbyterium konnte sich nach ausführlicher Diskussion die Aussagen der Verlautbarung zu Eigen machen, teilt Pfarrer Markus Möhl mit.

In der Pressemitteilung des Presbyteriums heißt es unter anderem, dass die „Pandemie derzeit außer Kontrolle“ sei, der „medizinische Bereich . . . an die Grenzen des Leistbaren“ stoße und es deshalb „Kern aller Maßnahmen“ sei, „Kontakte und Begegnungen von Menschen massiv zu reduzieren und, wo immer möglich, darauf zu verzichten“. Es sei, so die Präses der Landeskirche, Annette Kurschus, ein „Gebot der Vernunft, auf Versammlungen von Menschen möglichst zu verzichten“. Zu dieser Empfehlung habe man sich nach einem „intensiven und kontroversen Beratungsprozess . . . schweren Herzens . . . durchgerungen“.

„Auch den Mitgliedern des Presbyteriums ist dieser Beschluss schwergefallen, zumal die Vorbereitungen schon sehr weit gediehen waren und viele Ehrenamtliche sehr engagiert an der Umsetzung beteiligt waren“, sagt Pfarrerin Dorothea Helling, Vorsitzende des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde.

Ökumenische Verbundenheit bleibt

Die ökumenische Verbundenheit bleibe dennoch bestehen: Die evangelischen Kirchen sind am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr ebenso geöffnet wie die katholischen Kirchen. Sowohl die Pfarrerinnen und Pfarrer als auch Presbyter und Ehrenamtliche werden vor Ort sein.

Auch am Glockenläuten um 18 Uhr und an der Einladung, vor der Haustür, im Garten oder auf dem Balkon zeitgleich das Lied „O du Fröhliche“ zu singen oder zu musizieren, wird festgehalten ebenso wie an dem ökumenischen Online-Gottesdienst um 17 Uhr aus der St.- Ludgeri-Kirche (zu sehen unter www.menschen-leben-kirche.de).

„Wir werden die Zeit bis zum 24. Dezember nutzen, um möglichst unterschiedliche Wege zu finden, die frohe Botschaft von der Geburt des Jesuskindes an den Weihnachtstagen zu den Menschen in unsere Gemeinde zu bringen“, verspricht Pfarrerin Helling. Dazu werde man über die Tagespresse sowie über die Internetseite www.evkircheahlen.deund die Sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram) ausführlich informieren.

Die Pauluskirche bleibt als „Offene Kirche“ mit der Möglichkeit, Kerzen anzuzünden, zu den üblichen Zeiten geöffnet. In der Paul-Gerhardt-Kirche kann vom 27. Dezember bis zum 6. Januar täglich zwischen 15 und 17 Uhr die „Westfälische Krippe“ besichtigt werden.

Am 21. Januar wird das Presbyterium zu einer regulären Sitzung zusammen kommen und über das weitere Vorgehen beraten.