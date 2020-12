Ermessensentscheidung der Eltern

Die Unsicherheit bei Eltern mit Kleinkindern ist groß: Ist der Kindergarten auf? Gibt es eine Betreuung für meine Kinder? Fragen, die nicht pauschal beantwortet werden können, sondern teilweise von den Einrichtungen abhängt. Die sieben Kindergärten der St. Laurentiusgemeinde hatten bereits am vergangenen Freitag reagiert und eine Rundmail an alle Eltern verschickt. Hier wurde das Schreiben vom Ministerium für Kinder, Familie Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen angehängt und eine Bedarfsabfrage gestartet.

„Die Frage die sich die Eltern stellen müssen, ist ob sie wirklich eine Betreuung benötigen. Bei uns gehen die Eltern sehr verantwortungsvoll damit um“, betont Jutta Wittkamp, Verbundleitung der katholischen Kindergärten in Warendorf. Es seien von den 415 Kindern bereits rund ein Drittel zu Hause geblieben. Ein Trend, den auch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien des Kreises bestätigen konnte. Bei einer Abfrage in den Einrichtungen zeigte sich, dass bereits Dienstag rund die Hälfte der Kinder zu Hause betreut werden konnten. Wichtig sei, dass es sich um keine Notbetreuung wie im Frühjahr handele, sondern um eine Betreuung während der Pandemie.

„Wir haben kein Betretungsverbot. Jedem Kind wird ein Betreuungsangebot ermöglicht. Die Entscheidung liegt im Ermessen der Eltern und nicht der Einrichtung“, erklärt Susanne Darpe vom zuständigem Amt des Kreises. Demnach darf ein Kindergarten keine Kinder ablehnen oder Gründe für die Betreuung in Frage stellen beziehungsweise bewerten. Dennoch gelte der Appell, möglichst auf alternative Betreuung zurück zu greifen. Auch in diesem Bereich sollen die sozialen Kontakte minimiert werden. „Manchmal ist es aber besser, wenn Kinder das Betreuungsangebot wahrnehmen. Viele Familien bewegen sich am Rand ihrer Erschöpfung“, räumt Darpe ein. Jutta Wittkamp freut sich über die Landes-Entscheidung, die Kindergärten offen zu halten. „Es tat mir im Frühjahr so leid, dass wir Eltern abweisen mussten, weil sie als nicht systemrelevant galten. Die jetzige Regelung empfinde ich als gut und für uns als praktikabel.“ Gleichzeitig schließt sie aber nicht aus, dass NRW weitere Verschärfungen vornimmt, sollten sich die Zahlen nicht bessern.

Während die Einrichtungen der Laurentiusgemeinde somit keine weiteren Einschränkungen vornehmen, hat sich die Elterninitiative „Am Eichenwäldchen“ an der Rosenstraße entschlossen, die Betriebsferien zu verlegen – ein legitimes Mittel, wie Susanne Darpe bestätigt. Statt wie geplant zwischen den Feiertagen zu öffnen, wird der Kindergarten durchgängig bis zum 10. Januar geschlossen.