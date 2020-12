Wegen schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde er vom Amtsgericht Ahaus zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das sah der 41-Jährige allerdings nicht ein und ging in die Berufung. Nun sahen sich der Nienborger und sein Opfer, das seinerzeit blutende Wunden davontrug, samt Ehefrau vor dem Landgericht Münster wieder. Und dort kam es zu einer Überraschung: Denn der Nienborger nahm alleine auf der Anklagebank Platz – ohne einen Verteidiger. Die Hände vor der Brust und auf den Tisch abgestützt ging er in Verhandlung.

Verteidiger notwendig

In bestimmten Fällen ist das auch möglich – in diesem Fall hatte sich jedoch der Geschädigte als Nebenkläger einen Rechtsbeistand genommen. Deshalb, so erklärte es der Vorsitzende Richter, liege ein notwendiger Fall der Verteidigung vor, um ein prozessuales Ungleichgewicht zu verhindern. Auf die Frage, warum er denn ohne Rechtsbeistand erschienen war, erklärte der Nienborger: „Ja, da gab es ein zeitliches und finanzielles Problem.“ Er habe den Anwalt wegen finanzieller Engpässe wechseln müssen. Und zwar so kurzfristig, dass das Gericht die Akten des Falls nicht mehr zur Einsicht verschicken konnte.

Zweifel an neuem Urteil

​Warum der neue Anwalt das nicht am Verhandlungstag vor Ort im Gericht tat und zugleich der Verhandlung fernblieb, konnte nicht geklärt werden. „Es ist immer wieder eine Wundertüte hier“, so der Richter. „Wir können hier heute nichts machen. Wir brauchen einen neuen Termin.“ Der soll im März oder April 2021 anberaumt werden. Dass sich dann an dem Urteil des Amtsgerichts etwas ändert, bezweifelte der Richter nach dem Studium der Akten: „Es ist Ihr gutes Recht, Berufung einzulegen. Aber es müsste schon ein verdammt großer Zufall sein, wenn zur Tatzeit noch eine weitere Person mit exakt der gleichen Kleidung und den gleichen auffälligen Zähnen vor Ort war.“