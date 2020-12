Bänkelsängerin Gudrun Gunia vertont Sagen und Legenden

Im Münsterland wimmelt’s von solchen Sagen und Legenden. Das hat sie bei ihren Recherchen im Internet, in Stadtarchiven und in Büchern schnell herausgefunden. „Warum über die Loreley singen, wenn wir doch so viel eigene Geschichten haben“, sagt sie.

Von den Texten, die danach entstanden sind, sollten Zuhörer nicht jedes Wort für bare Münze nehmen. Der Wahrheitsgehalt der Sagen und Legenden steht ohnehin schon auf wackeligen Füßen. Oft hatten die Geschichten das Ziel, Kinder aus dem Moor fernzuhalten oder vor Gefahren und Hochmut zu warnen. Und in ihren Liedern gibt Gunia noch ihren eigenen Senf dazu. Auch der Bänkelgesang der 53-Jährigen ist nicht das Ergebnis einer wissenschaftlichen, sondern eher künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Genre.

„Ich vermittel Geschichte, und ich vermittel Interesse an Geschichten“, sagt die Lehrerin, die am Westfälischen Berufskolleg in Hamm angehende Heilerzieher unterrichtet und in verschiedenen Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung musiziert. Am meisten freut sie sich, wenn ihre Zuhörer nach Konzerten auf der Suche nach den Gruselorten selbst in den Wald stiefeln und sich Bücher kaufen, weil sie die Sagen und Legenden nicht mehr losgelassen.

„Ertönt Bänkelgesang – wird ein’m die Zeit nicht lang / Mal gruselig, mal heiter – man hört’s und gibt es weiter“, singt sie. Bänkelsänger waren die Radiomoderatoren des Mittelalters. Sie übermittelten damals gesungene Nachrichten, anders als beim Minnegesang derbe und haarsträubende Texte und stiegen wenn möglich auf Bänke – darum der Name – um sich besser Gehör zu verschaffen. Eine große Bühne bekamen sie damals nicht.

Das hat Gudrun Gunia mit ihnen gemeinsam. Ihr Publikum ist meistens alt, aus der Region und klein. Oft kooperieren Heimatvereine mit der Musikerin. „Ein lukratives Geschäftsmodell ist das nicht“, sagt sie. Bänkelgesang sei schließlich schon lange aus der Zeit gefallen. In den Charts werde sie auch nicht landen. Nicht schlimm: „Das ist mein Ding.“ Für sie ist es völlig in Ordnung, vor 30 Zuschauern zu singen.

Selbst das war in Corona-Zeiten unmöglich. Mit dem ersten Lockdown hatte die studierte Psychologin und nicht zu Ende studierte Musikpädagogin plötzlich viel Zeit, CDs zu produzieren, auf denen sie Lieder aus einzelnen Städten zusammenstellte. Weil die ehemalige Schlagzeugerin der „Roger Trash Band“ und von „Always Ultra“ nicht weiß, wie lange ihre Stimme das noch so kraftvoll und geheimnisvoll singen kann und wie lange sie gesund bleibt, hat sie entschieden: „Wann, wenn nicht jetzt?“, ist ins Studio gegangen und hat die acht CDs aufgenommen.

Auf jeweils einer Scheibe sind Lieder über Sagen und Legenden aus Orten ihrer Heimat gesammelt: Riesenbeck, Bevergern, Ibbenbüren, Münster, Rheine und Tecklenburg, aber auch das Umland von Ems und Bever sowie das südliche Münsterland. Geschichten dafür gibt es genug. Dafür werden die Jungfer Eli, der Ritter Meinhövel und der Rentmeister Schenkewald weiter sorgen.